Đến tận bây giờ Hà Hồ mới nhận được quà Valentine, choáng hơn khi biết người tặng

Valentine đã qua tận 4 ngày, nhưng mới đây Hồ Ngọc Hà khoe trên trang cá nhân món quà muộn cho nhận được từ bạn trai. Nữ ca sĩ viết: "Va lung ta lung tung cuối cùng cũng đến tay trong chiều cuối tuần...". Trong ảnh, Hà Hồ cầm trên tay một bó hoa hồng 'khổng lồ', được ghép từ nhiều chiếc hoa lại với nhau. Có thể thấy, người tặng đã chuẩn bị món quà thật chu đáo và chỉn chu để dành tặng cho giọng ca gốc Quảng bình.

Trước đó, vào ngày Lễ Tình nhân, thay vì được ở bên cạnh người yêu thương thì Hồ Ngọc Hà lại tất bật với công việc. Cô vướng lịch diễn tại Mỹ. Bên cạnh đó, cô còn dành nhiều thời gian gặp gỡ nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng thế giới Fernando Garibay, để cùng nhau lên những kế hoạch hợp tác trong thời gian sắp tới.

Mặc dù không công khai người tặng món quà song ai cũng suy đoán người đó không ai khác chính là bạn trai đại gia Chu Đăng Khoa của Hồ Ngọc Hà. Theo đó, anh đã khá tâm lý khi chuẩn bị quà tặng thật ý nghĩa gửi đến bạn gái khiến ai cũng ngưỡng mộ và GATO.

Hà Hồ và Chu Đăng Khoa từng gây ồn ào dư luận về chuyện tình cảm cá nhân. Khi vị đại gia đã có vợ và các con thì mặc nhiên Hà Hồ bị mọi người gắn là 'kẻ thứ 3' xen vào hạnh phúc gia đình người khác. Tuy nhiên, chính Chu Đăng Khoa cũng từng lên tiếng phản bác và bảo vệ người đẹp. Sau gần 2 năm trải qua nhiều sóng gió, gần đây, cặp đôi dần cởi mở hơn trong mối quan hệ khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện hay chụp ảnh thân thiết ngoài đời thường...