Đàm Thu Trang treo status đầy ẩn ý sau bức ảnh Cường Đô la tái hợp cùng Hà Hồ và con trai

Mới đây, Đàm Thu Trang khiến dân mạng chú ý vì bất ngờ “treo” status đầy ẩn ý trên trang Facebook cá nhân sau khi Hồ Ngọc Hà chia sẻ hình ảnh vui vẻ cùng Cường Đô la và con trai.

Khó có cặp đôi nào của showbiz Việt sau khi chia tay nhưng vẫn thường xuyên gặp mặt, đi chơi với nhau vui vẻ như Hồ Ngọc Hà - Cường Đô la. Đặc biệt, cả hai đều đã có người yêu mới nhưng vẫn tái hợp để chăm sóc con trai.

Dù bận rộn nhưng cặp đôi vẫn sắp xếp thời gian và thường xuyên có mặt trong các buổi học ngoại khóa hay dịp sinh nhật của con trai.

Mới đây, “Nữ hoàng giải trí” và “Đại gia phố núi” lại tiếp tục gây chú ý khi cùng nhau đưa con trai tham dự tiệc trung thu. Đặc biệt, trên trang Facebook cá nhân, Hà Hồ công khai đăng ảnh gia đình vui vẻ hạnh phúc bên nhau kèm dòng trạng thái: “Sáng nay ở trường cùng 2 em trai”.

Ngay sau đó, Đàm Thu Trang - người được cho là tình mới của Cường Đô la - bất ngờ đăng tải một status đầy ẩn ý trên trang Facebook cá nhân. Người đẹp sinh năm 1989 cập nhật ảnh đại diện kèm dòng trạng thái bằng tiếng Anh: “Yes… You were wrong…” (Tạm dịch: Vâng… Bạn đã sai…).

Nhiều khán giả tò mò không biết chân dài Lạng Sơn đang muốn ám chỉ bản thân mình hay ẩn ý về hình ảnh mới của đàn chị Hồ Ngọc Hà?

Đàm Thu Trang công khai nói lời yêu đương mật ngọt với Cường Đô La sau tin đính hôn Cường Đô La chia sẻ khoảnh khắc đang rong ruổi cùng chiếc siêu xe, Đàm Thu Trang nhanh chóng like và để lại một dòng bình luận “ngọt như mía lùi”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-thu-trang-treo-status-day-an-y-sau-buc-anh-cuong-do-la-tai-hop-cung-ha-ho-va-con-trai-242859.html