Cường Đô La chia sẻ khoảnh khắc đang rong ruổi cùng chiếc siêu xe, Đàm Thu Trang nhanh chóng like và để lại một dòng bình luận “ngọt như mía lùi”.

Có vẻ như Cường Đô La và Hoa khôi xứ Lạng đang dần dần công khai mối quan hệ. Tuy không chính thức lên tiếng chuyện hẹn hò nhưng loạt hình ảnh cả hai về chung một nhà bị lộ vào tối ngày 25/9 đã nói lên tất cả.

Mới đây, Cường Đô La đăng tải bức ảnh chụp lại khoảnh khắc đang rong ruổi cùng chiếc siêu xe trong cơn mưa chiều: “Niềm vui của tôi là rong ruổi cùng anh, anh bạn à...!” - Cường Đô La viết.

Ngay lập tức, Đàm Thu Trang đã vào like và để lại bình luận hết sức ngọt ngào: “Be careful” - cẩn thận anh nhé!

Mặc dù đang ngấm ngầm thừa nhận chuyện tình cảm nhưng đại gia phố núi và Đàm Thu Trang cho đến hiện tại vẫn nhất quyết không chịu đăng ảnh chung. Đây là lần đầu tiên người đẹp Lạng Sơn chịu để lại một dòng bình luận ngắn ngủi dưới chia sẻ của 'bạn trai tin đồn'.

Nhiều người cho rằng, có thể do quá mệt mỏi với những cuộc tình ồn ào trước đó, Cường Đô La giờ đây chỉ mong muốn được yêu trong im lặng. Vì vậy, tình cũ Hạ Vi và Đàm Thu Trang mới nhất quyết giữ kín những khoảnh khắc riêng tư để bảo vệ hạnh phúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-thu-trang-cong-khai-noi-loi-yeu-duong-mat-ngot-voi-cuong-do-la-sau-tin-dinh-hon-236732.html