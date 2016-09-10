'Đại gia ông ngoại' cặp kè Thúy Vi lần đầu lên tiếng, tuyên bố rõ mối quan hệ

Trước áp lực của dư luận, 'bạn trai đại gia' của Thúy Vi chính thức lên tiếng và tuyên bố nhiều điều gây choáng.

Thời gian qua, hiện tượng mạng Thúy Vi gây xôn xao dư luận vì nhiều tài khoản trên mạng lan tỏa các khoảnh khắc cô cùng một người đàn ông thân mật tại quán bar cùng bạn bè. Nhiều người suy đoán, đây chính là 'bạn trai đại gia' mà bấy lâu Thúy Vi mập mờ khoe trên trang cá nhân.

Ngoài ra, chị N.N - hàng xóm Thúy Vi ở quê Cà Mau cũng đăng tải các hình ảnh này kèm nội dung: "Hoá ra tiền con q* c* Thúy Vi kiếm được là bằng cách này. Chứng tỏ em nó cũng có nhan sắc chứ bộ. Đừng nói đây là ba hay chú bác anh cậu dì của m* nghe Thúy Vi". Đa số bình luận đều có phần châm biếm hiện tượng mạng 18 tuổi và nhận định rằng người đàn ông này đáng tuổi 'ông ngoại' cô.

Liên hệ với người đàn ông này thì được biết anh tên là B.L hiện sinh sống và làm việc tại TP HCM. "Thuý Vi với tôi cũng mới là bạn bè thôi, tôi không lớn tuổi đến độ bằng ông ngoại Thúy Vi như dân mạng mô tả" - anh L chia sẻ.

Trước các phản ứng tiêu cực của dư luận, anh L khẳng định việc anh còn độc thân và Thúy Vi chưa có gia đình thì cả hai gặp nhau là mối quan hệ hết sức bình thường. "Tôi với Thúy Vi chẳng có vi phạm gì cả về pháp luật cũng như đạo đức. Ai cũng vậy phải từ khi gặp nhau đều là bạn bè cả" - người tình tin đồn của Thúy Vi bày tỏ.

Trước đó, Thúy Vi từng chia sẻ với truyền thông rằng, những bức ảnh đó hoàn toàn có thật nhưng nhân vật trong hình chỉ là một người trong hội bạn thân. Người đàn ông được gọi “đại gia của Thúy Vi” là một người bạn làm nghề luật sư, trong một dịp gặp gỡ bạn bè, cô gái Cà Mau cùng chụp hình để lưu niệm và không rõ ai đã phát tán ra ngoài.

Bên cạnh đó, Thúy Vi cũng cho biết thêm người yêu hiện tại của cô là một người khác, luôn bận rộn công việc và cô cũng không muốn công khai danh tính...

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