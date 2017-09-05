Dù chỉ mới 5 tuổi nhưng bé Cà Pháo đã được mẹ - diễn viên Lê Phương - gửi vào ngôi trường quốc tế danh tiếng với mức học phí cao ngất ngưởng.

Trước khi về chung nhà với chồng trẻ Trung Kiên, Lê Phương đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ với Quách Ngọc Ngoan. Cả hai có với nhau một cậu con trai dễ thương tên là Cà Pháo và hiện bé đang sống cùng mẹ.

Mới đây, Lê Phương vừa chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc khi đưa con trai đến trường trong ngày khai giảng. Theo nội dung hình ảnh chia sẻ thì bé Cà Pháo được mẹ cho theo học ở một trường quốc tế nổi tiếng tại Trà Vinh.

Theo thông tin được đăng trên website của trường thì mức học phí của bé khá cao. Dù mới 5 tuổi nhưng mức học phí một năm của bé Cà Pháo lên đến vài chục triệu đồng, chưa tính các khoản phụ thu khác.

Đi trăng mật muộn, Lê Phương hạnh phúc khoe ảnh tình cảm cùng chồng và con trai Lê Phương và Trung Kiên đang vô cùng hạnh phúc khi đưa bé Cà Pháo và mẹ cùng đi du lịch đảo Bình Ba, Nha Trang vào dịp lễ 2/9.

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