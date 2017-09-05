Con trai mới 5 tuổi, Lê Phương đã chi số tiền khủng cho bé vào trường quốc tế danh tiếng, nhìn mức học phí ai cũng choáng

Giải trí 05/09/2017 16:52

Dù chỉ mới 5 tuổi nhưng bé Cà Pháo đã được mẹ - diễn viên Lê Phương - gửi vào ngôi trường quốc tế danh tiếng với mức học phí cao ngất ngưởng.

Trước khi về chung nhà với chồng trẻ Trung Kiên, Lê Phương đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ với Quách Ngọc Ngoan. Cả hai có với nhau một cậu con trai dễ thương tên là Cà Pháo và hiện bé đang sống cùng mẹ.

Mới đây, Lê Phương vừa chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc khi đưa con trai đến trường trong ngày khai giảng. Theo nội dung hình ảnh chia sẻ thì bé Cà Pháo được mẹ cho theo học ở một trường quốc tế nổi tiếng tại Trà Vinh.

Con trai mới 5 tuổi, Lê Phương đã chi số tiền khủng cho bé vào trường quốc tế danh tiếng, nhìn mức học phí ai cũng choáng - Ảnh 1
Lê Phương chia sẻ hình ảnh vui vẻ khi đưa con trai đi nhập học - Ảnh: Internet

Theo thông tin được đăng trên website của trường thì mức học phí của bé khá cao. Dù mới 5 tuổi nhưng mức học phí một năm của bé Cà Pháo lên đến vài chục triệu đồng, chưa tính các khoản phụ thu khác.

Con trai mới 5 tuổi, Lê Phương đã chi số tiền khủng cho bé vào trường quốc tế danh tiếng, nhìn mức học phí ai cũng choáng - Ảnh 2
Theo mức học phí được công khai trên website nhà trường, Lê Phương sẽ phải chi hơn 30 triệu đồng/năm cho con trai, chưa kể các khoản phụ thu khác - Ảnh: Internet

Con trai mới 5 tuổi, Lê Phương đã chi số tiền khủng cho bé vào trường quốc tế danh tiếng, nhìn mức học phí ai cũng choáng - Ảnh 3
Dù bận rộn với lịch ghi hình nhưng Lê Phương vẫn dành thời gian đưa con trai Cà Pháo đi học - Ảnh: Internet

Con trai mới 5 tuổi, Lê Phương đã chi số tiền khủng cho bé vào trường quốc tế danh tiếng, nhìn mức học phí ai cũng choáng - Ảnh 4
Nữ diễn viên không ngại cho con trai đến học ở một môi trường giáo dục tốt từ nhỏ - Ảnh: Internet

Con trai mới 5 tuổi, Lê Phương đã chi số tiền khủng cho bé vào trường quốc tế danh tiếng, nhìn mức học phí ai cũng choáng - Ảnh 5
Lê Phương dành nhiều thời gian bên cạnh con trai Cà Pháo để bé luôn cảm thấy gần gũi với mẹ - Ảnh: Internet

Con trai mới 5 tuổi, Lê Phương đã chi số tiền khủng cho bé vào trường quốc tế danh tiếng, nhìn mức học phí ai cũng choáng - Ảnh 6
Hình ảnh của bé Cà Pháo được Lê Phương chia sẻ trên trang Facebook cá nhân mới đây - Ảnh: Internet

Đi trăng mật muộn, Lê Phương hạnh phúc khoe ảnh tình cảm cùng chồng và con trai

Đi trăng mật muộn, Lê Phương hạnh phúc khoe ảnh tình cảm cùng chồng và con trai

Lê Phương và Trung Kiên đang vô cùng hạnh phúc khi đưa bé Cà Pháo và mẹ cùng đi du lịch đảo Bình Ba, Nha Trang vào dịp lễ 2/9.

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