Lê Phương hạnh phúc khoe ảnh tình cảm cùng Trung Kiên và con trai

Lê Phương và Trung Kiên đang vô cùng hạnh phúc khi đưa bé Cà Pháo và mẹ cùng đi du lịch đảo Bình Ba, Nha Trang vào dịp lễ 2/9.

Lê Phương và chồng trẻ Trung Kiên đang hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống mới sau lễ cưới vào tháng 8 vừa qua. Cả hai đang dành nhiều thời gian hơn để đi du lịch cùng gia đình nhằm vun đắp tình cảm.

Mới đây, nữ diễn viên Lê phương vừa chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi cùng chồng và con trai đi chơi trong dịp lễ. Đặc biệt, trong chuyến đi nghỉ dưỡng lần này, mẹ của Lê Phương cũng đi cùng gia đình con gái.

Trong cả chuyến đi, Trung Kiên luôn quan tâm, chăm sóc cho bà xã và bé Cà Pháo.

Lê Phương chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình kèm dòng trạng thái: “Gọi là honeymoon cùng chồng cũng được, là tổ chức sinh nhật cho con tròn 5 tuổi cũng được, là Vu Lan đưa mẹ đi nghỉ dưỡng cũng được. Ai nói gì cũng được, miễn lòng an yên là quá được".

Đi trăng mật muộn, Lê Phương hạnh phúc khoe ảnh tình cảm cùng chồng và con trai Lê Phương và Trung Kiên đang vô cùng hạnh phúc khi đưa bé Cà Pháo và mẹ cùng đi du lịch đảo Bình Ba, Nha Trang vào dịp lễ 2/9.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-trang-mat-muon-le-phuong-hanh-phuc-khoe-anh-tinh-cam-cung-chong-va-con-trai-232847.html