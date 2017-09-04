Đi trăng mật muộn, Lê Phương hạnh phúc khoe ảnh tình cảm cùng chồng và con trai

Hậu trường 04/09/2017 14:44

Lê Phương và Trung Kiên đang vô cùng hạnh phúc khi đưa bé Cà Pháo và mẹ cùng đi du lịch đảo Bình Ba, Nha Trang vào dịp lễ 2/9.

Lê Phương và chồng trẻ Trung Kiên đang hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống mới sau lễ cưới vào tháng 8 vừa qua. Cả hai đang dành nhiều thời gian hơn để đi du lịch cùng gia đình nhằm vun đắp tình cảm.

Mới đây, nữ diễn viên Lê phương vừa chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi cùng chồng và con trai đi chơi trong dịp lễ. Đặc biệt, trong chuyến đi nghỉ dưỡng lần này, mẹ của Lê Phương cũng đi cùng gia đình con gái. 

Trong cả chuyến đi, Trung Kiên luôn quan tâm, chăm sóc cho bà xã và bé Cà Pháo.

Lê Phương chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình kèm dòng trạng thái: “Gọi là honeymoon cùng chồng cũng được, là tổ chức sinh nhật cho con tròn 5 tuổi cũng được, là Vu Lan đưa mẹ đi nghỉ dưỡng cũng được. Ai nói gì cũng được, miễn lòng an yên là quá được".

Lê Phương hạnh phúc khoe ảnh tình cảm cùng Trung Kiên và con trai
Lê Phương hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình trong dịp lễ 2/9 - Ảnh: Internet

Lê Phương hạnh phúc khoe ảnh tình cảm cùng Trung Kiên và con trai
Trung Kiên rất quan tâm và chăm sóc con trai riêng của vợ - Ảnh: Internet

Lê Phương hạnh phúc khoe ảnh tình cảm cùng Trung Kiên và con trai
Khoảnh khắc hạnh phúc của Lê Phương và con trai - Ảnh: Internet

Lê Phương hạnh phúc khoe ảnh tình cảm cùng Trung Kiên và con trai
Nụ cười mãn nguyện của mẹ Lê Phương vì sau nhiều sóng gió cuối cùng con gái cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình - Ảnh: Internet

Lê Phương hạnh phúc khoe ảnh tình cảm cùng Trung Kiên và con trai
Cả gia đình hạnh phúc khi thổi nến mừng sinh nhật con trai Cà Pháo tròn 5 tuổi - Ảnh: Internet

Đi trăng mật muộn, Lê Phương hạnh phúc khoe ảnh tình cảm cùng chồng và con trai

Đi trăng mật muộn, Lê Phương hạnh phúc khoe ảnh tình cảm cùng chồng và con trai

Lê Phương và Trung Kiên đang vô cùng hạnh phúc khi đưa bé Cà Pháo và mẹ cùng đi du lịch đảo Bình Ba, Nha Trang vào dịp lễ 2/9.

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