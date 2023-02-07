'Con rể quốc dân' xứ Hàn Lee Seung Gi quyết định kết hôn cùng bạn gái kém 5 tuổi

Giải trí 07/02/2023 14:04

Diễn viên Lee Seung Gi thông báo anh sẽ kết hôn với bạn gái Lee Da In vào tháng 4 sắp tới.

Ngày 7/2, nam diễn viên Hàn Quốc Lee Seung Gi đã đăng tải một bức thư viết tay thông báo kết hôn với bạn gái Lee Da In. Trong thư tay Lee Seung Gi có nói quyết định dành phần đời còn lại của mình ở bên Lee Da In, đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày 7/4.

"Tôi quyết định dành phần còn lại của cuộc đời mình với Da In, người tôi yêu không phải với tư cách một cặp đôi hẹn hò mà là một cặp đã kết hôn" - nam diễn viên viết - "Tôi đã cầu hôn và nhận được sự đồng ý. Chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 7/4. Cô ấy là một người có trái tim ấm áp và giàu tình yêu thương, tôi muốn được ở bên cạnh mình mãi mãi. Chúng tôi muốn bên nhau để cùng sẻ chia hạnh phúc, cùng dắt tay nhau trải qua những khó khăn trong cuộc sống".

'Con rể quốc dân' xứ Hàn Lee Seung Gi quyết định kết hôn cùng bạn gái kém 5 tuổi - Ảnh 1
"Con rể quốc dân" Lee Seung Gi sẽ kết hôn vào ngày 7/4 sắp tới. Ảnh: Internet

Lee Seung Gi hẹn hò nữ diễn viên Lee Da In từ tháng 5/2021 nhưng ngay lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt của khán giả. Một trong những lý do khiến fan không chấp nhận chuyện tình yêu giữa hai ngôi sao là cha mẹ của Lee Da In có liên quan đến việc thao túng giá cổ phiếu trong quá khứ.

Dù vậy, Lee Seung Gi vẫn khẳng định tình cảm cả hai vẫn tốt đẹp và phủ nhận mọi tin đồn chia tay. 

Mới đây, nam diễn viên có quãng thời gian khó khăn khi vướng tranh chấp với công ty quản lý, tiết lộ từng bị xúc phạm, quỵt tiền cát-xê ca hát trong thời gian dài. 

Hiện Lee Seung Gi đã chuyển sang công ty quản lý mới và tiếp tục công việc diễn xuất.

'Con rể quốc dân' xứ Hàn Lee Seung Gi quyết định kết hôn cùng bạn gái kém 5 tuổi - Ảnh 2

Lee Seung Gi sinh năm 1987 và ra mắt nền giải trí Hàn Quốc vào năm 2004 khi phát hành The Dream Of A Moth. Sau đó, anh còn phát hành thêm nhiều ca khúc và nhận được sự yêu mến của khán giả như Because You’re My Woman, Will You Marry Me, Return… Ngoài ra, Lee Seung Gi còn lại diễn viên tài năng với hàng loạt vai diễn trong các tác phẩm My Girlfriend Is a Nine-Tailed Fox (Bạn gái tôi là hồ ly tinh), A Korean Odessey (Hoa Du Ký)…

Đời tư sạch, không vướng phải lùm xùm đời tư hay tranh cãi thái độ đã giúp Lee Seung Gi trở thành hình mẫu “con rể quốc dân” ở Hàn Quốc. Rất nhiều người hâm mộ lớn tuổi xứ Kim chi từng mong mỏi có được một chàng rể tốt tính, thành công và điển trai như nam tài tử 38 tuổi.

'Con rể quốc dân' xứ Hàn Lee Seung Gi quyết định kết hôn cùng bạn gái kém 5 tuổi - Ảnh 3

Bạn gái của Lee Seung Gi sinh năm 1992 gia nhập ngành giải trí khá muộn. Cô có vai diễn đầu tiên vào năm 2014, trong tác phẩm điện ảnh The Fatal Encounter. Trong 8 năm, diễn viên 30 tuổi chỉ đóng thêm 7 phim truyền hình gồm Hwarang, My Golden Life, Doctor Prisoner... và một phim điện ảnh là Life Risking Romance. Trong tất cả phim, Lee Da In đều đóng vai phụ.

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