Trên trang cá nhân, đại gia Phan Thành "công khai" hình ảnh với cô gái lạ xinh đẹp, cùng kết nghĩa huynh muội.

Phan Thành và Midu từng tốn khá nhiều giấy mực của truyền thông về chuyện tình cảm rạn nứt vào năm ngoái. Cuối tháng 3 vừa qua, Phan Thành đăng status úp mở khi đi chơi cùng em trai Phan Hoàng trên mạng xã hội cùng chú thích: "2 thằng F.A đi với nhau". Điều này, khiến bạn bè và fan hâm mộ đặt nghi án đây là "tuyên ngôn độc thân" mà đại gia 27 tuổi muốn công bố với mọi người.

Mới đây, Phan Thành bất ngờ chia sẻ trạng thái vui vẻ bên 1 cô gái xinh đẹp. Anh viết: "Kể từ hôm nay, chúng ta chính thức kết nghĩa huynh muội. Tuy chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng anh nguyện chúng ta cũng sẽ không chết cùng ngày cùng tháng cùng năm". Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm với hàng nghìn lượt like (thích), bình luận.

Bạn bè và cư dân mạng liền đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa Phan Thành và cô gái trong ảnh. Trước những câu hỏi, cả hai vẫn tỏ ra thản nhiên và trả lời bình luận một cách úp mở, hài hước. Theo tìm hiểu, thiếu nữ xinh đẹp này có tên Trần Ngọc Phượng, quê Hà Nội, sinh sống và học tập tại TP HCM. Liên hệ với cô để tìm hiểu thực hư song người đẹp không bắt máy. Một số bạn bè của Ngọc Phượng cho biết, cô không phải là hot girl hoạt động nghệ thuật, về mối quan hệ với Phan Thành chỉ là bạn bè bình thường. Chị gái của Ngọc Phượng cho biết, em mình có nickname là Chu và không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân.

Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-duoc-dai-gia-phan-thanh-ket-nghia-huynh-muoi-nguyen-song-chet-sau-chia-tay-midu-la-ai-78596.html