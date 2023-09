Clip: Tỷ phú Hoàng Kiều cười tít mắt đón Ngọc Trinh tại sân bay Thượng Hải

Không chỉ đích thân ra tận sân bay đón Ngọc Trinh, vị tỷ phú 72 tuổi cũng không quên chuẩn bị cho cô bó hoa hồng đầy lãng mạn.

Trang cá nhân Hoàng Kiều vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh ông đón Ngọc Trinh tại sân bay Thượng Hải. Được biết, tỷ phú 72 tuổi muốn giới thiệu bạn gái đến bạn bè và đồng nghiệp.

Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Hoàng Kiều khá chu đáo khi ra tận sân bay, ôm eo tình cảm đón 'Nữ hoàng nội y'. Ông cũng chuẩn bị món quà độc đáo làm từ hoa hồng khiến Ngọc Trinh vô cùng hạnh phúc.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-ty-phu-hoang-kieu-cuoi-tit-mat-don-ngoc-trinh-tai-san-bay-thuong-hai-174597.html