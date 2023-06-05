Câu thoại 'động chạm' đến nghề bán hàng online của NSND Lê Khanh trong 'Nơi giấc mơ tìm về' vấp phải nhiều chỉ trích

Giải trí 05/06/2023 17:02

Câu thoại chê bai nghề kinh doanh online trong tập mới 'Nơi giấc mơ tìm về' khiến nhiều người bức xúc, đòi tẩy chay phim.

Bộ phim "Nơi giấc mơ tìm về" có sự tham gia của NSND Lê Khanh được chiếu trên VTV1 đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Trong phim mối quan hệ giữa bà Lan (NSND Lê Khanh) và cháu nội Gia An (Lãnh Thanh) trong Nơi giấc mơ tìm về luôn tồn tại mâu thuẫn.

Câu thoại 'động chạm' đến nghề bán hàng online của NSND Lê Khanh trong 'Nơi giấc mơ tìm về' vấp phải nhiều chỉ trích - Ảnh 1
Mối quan hệ của Gia An và bà Lan trong 'Nơi giấc mơ tìm về' xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Trong tập mới có nhiều chuyển biến xấu trong mối quan hệ bà - cháu, giữa bà Lan và Gia An khi bà Lan muốn cháu nội phải từ bỏ công việc bán hàng online quay về tiếp quản công ty gia đình 

Từng là du học sinh mới về nước, Gia An muốn có thời gian tự do vui chơi cùng bạn bè, anh nghĩ ra cách nói dối mất hộ chiếu với bà nội. Bà Lan (NSND Lê Khanh) giả vờ tin cháu nhưng vẫn âm thầm cử Phương (Việt Hoa) theo dõi các cuộc ăn chơi của Gia An. Biết được chuyện này, Gia An tỏ ý không hài lòng. 

Câu thoại 'động chạm' đến nghề bán hàng online của NSND Lê Khanh trong 'Nơi giấc mơ tìm về' vấp phải nhiều chỉ trích - Ảnh 2
Bà Lan luôn giám sát hành động của cháu trai.

Bà Lan không đồng tình với công việc của cháu trai vì không có tính lâu dài. Lúc này, Gia An cãi lý với bà nội, nói rằng kinh doanh online là xu hướng hiện nay. “Nhưng nhà ta là nhà có nề nếp, có truyền thống, việc cháu kế tục sự nghiệp là trách nhiệm cháu phải làm”, bà Lan răn dạy.

“Bà rất ghét cái trò cứ thò chân xuống gầm bàn không lao động gì, mất một chút nước bọt kiếm bộn tiền. Bà nói thật đấy. Cháu bỏ kinh doanh online đi, nó không bền đâu”, bà Lan tiếp tục lý giải. 

Câu thoại 'động chạm' đến nghề bán hàng online của NSND Lê Khanh trong 'Nơi giấc mơ tìm về' vấp phải nhiều chỉ trích - Ảnh 3
Bà Lan cho rằng kinh doanh online là nghề nghiệp thiếu bền vững, muốn cháu trai từ bỏ.

Sau cùng, Gia An thuận theo lời bà về công ty làm việc. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì kế hoạch kinh doanh hàng hiệu, còn ý định mở cửa hàng. Bà Lan biết tin liền lập tức tuyên bố trao quyền quản lý cho cháu trai cho buổi lễ kỷ niệm của công ty.

Ngay sau khi lên sóng, định kiến cổ hủ về nghề bán hàng online của bà Lan khiến nhiều người bức xúc. Nhiều khán giả cho rằng lời thoại nhân vật thiếu tế nhị, trực tiếp chê bai công việc “ngồi mát ăn bát vàng”, “động chạm” tới nhiều hộ kinh doanh. Thậm chí, có người còn dọa sẽ tẩy chay bộ phim vì lời thoại mang tính giáo điều.

Phim Nơi giấc mơ tìm về do Trịnh Lê Phong làm đạo diễn, đang có nội dung xoay quanh chuyện kinh doanh của công ty La La của bà Lan, tình cảm bà cháu, cuộc chiến thương trường và mối quan hệ "tay ba" giữa Gia An - Phương và Mai Anh. Đây cũng là lần đầu tiên Lãnh Thanh, một gương mặt điển trai của màn ảnh phía nam tham gia diễn chính trong phim truyền hình phát sóng giờ vàng. Nam diễn viên gốc Bắc cũng lần đầu đóng cặp với Việt Hoa.

Câu thoại 'động chạm' đến nghề bán hàng online của NSND Lê Khanh trong 'Nơi giấc mơ tìm về' vấp phải nhiều chỉ trích - Ảnh 4
Dù có sự góp mặt của các nhân vật 'cộm cán' nhưng phim vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều về nội dung thiếu hấp dẫn.

Đặc biệt bộ phim còn có sự tham gia của NSND Lê Khanh. Rất lâu rồi nữ diễn viên gạo cội mới tái xuất trong phim truyền hình nên cũng gây tò mò cho khán giả. Bấy nhiêu đó cũng là những yếu tố khiến người xem chờ đợi vào một bộ phim truyền hình đáng xem. Nhưng sau khi lên sóng ở những tập đầu tiên, bộ phim vẫn chưa tạo được sự hấp dẫn cả về nội dung lẫn diễn xuất của các nhân vật "cộm cán" trong phim.

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