Câu thoại 'động chạm' đến nghề bán hàng online của NSND Lê Khanh trong 'Nơi giấc mơ tìm về' vấp phải nhiều chỉ trích

Mối quan hệ của Gia An và bà Lan trong 'Nơi giấc mơ tìm về' xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Trong tập mới có nhiều chuyển biến xấu trong mối quan hệ bà - cháu, giữa bà Lan và Gia An khi bà Lan muốn cháu nội phải từ bỏ công việc bán hàng online quay về tiếp quản công ty gia đình

Từng là du học sinh mới về nước, Gia An muốn có thời gian tự do vui chơi cùng bạn bè, anh nghĩ ra cách nói dối mất hộ chiếu với bà nội. Bà Lan (NSND Lê Khanh) giả vờ tin cháu nhưng vẫn âm thầm cử Phương (Việt Hoa) theo dõi các cuộc ăn chơi của Gia An. Biết được chuyện này, Gia An tỏ ý không hài lòng.