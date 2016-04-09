Cái kết đắng 'Yêu người lừa dối' của Hot boy kẹo kéo

MV "Yêu người lừa dối" của Hot boy kẹo kéo vừa cho ra mắt mới đây cũng xoay quanh về một trường hợp tương tự. Theo đó, Phúc và bạn gái hot girl yêu nhau thắm thiết, cả hai dành cho đối phương những cử chỉ, hành động thân mật.

Có thể nói, trong tình yêu việc chia tay là điều cấm kỵ và chẳng ai muốn. Nó càng cay đắng hơn khi người mình yêu thương lại ra đi vì lý do "hết yêu". Rơi vào cảm giác này, bạn sẽ cảm nhận mình đã yêu phải một người lừa dối.

Chuyện tình cảm đang mặn nồng, bỗng cô gái nói lời chia tay khiến chàng trai không thể tin đây là sự thật. Dù cho người yêu ra sức níu kéo, hàn gắn song cô gái vẫn giữ vững lập trường.

Cuối cùng, cả hai có một buổi đối diện nói lên tất cả nỗi lòng: "Chẳng lẽ bao lâu nay, em như một người lừa dối anh sao?". Cô gái ngậm ngùi hồi hồi rồi đáp: "Đúng! em yêu anh, nhưng chỉ là trước đây thôi, còn bây giờ thì anh đừng bám theo em nữa".

Nghe những lời cay nghiệt, chàng trai chỉ biết bất lực trước số phận tình cảm của mình. Định giang tay níu người mình yêu, Hot boy kẹo kéo lại nhận được một câu đau gấp trăm lần:"OK. Em yêu anh đó nhưng anh không phải là người em chọn đi cuối con đường".

Dằn vặt và đau đớn, giọt nước mắt đã rơi trên mi Hot boy kẹo kéo. Có lẽ, không ít khán giả xem xong MV sẽ thấy đồng cảm và thấy chính mình trong đó.

Lyrics "Yêu người lừa dối":

Một mình trong ngày tháng cô đơn lặng thầm. Tìm lại bao lời nói khi xưa người đã hứa. Đã hứa yêu anh thật nhiều, cố gắng bên nhau thật lâu.

Thật sự là một câu, một câu lừa dối. Cho anh suy nghĩ. Em đã xa anh trong vòng tay. Vì anh còn tiếc, anh thương em lắm. Nhưng tại vì sao anh không giữ được em.

Mất hết yêu thương ấy, anh trao một người. Đã làm anh đau, bao nhiêu ngày đêm. Mặc dù anh vẫn mong, vẫn luôn hi vọng. Mình sẽ về đây và cùng sánh bước.

Đên lúc em thay đổi quên đi ngọt ngào. Mà mình từng trao, em ơi vì sao. Nhắm mắt thay đổi, anh đây đã lầm. Chỉ vì tình em nên anh mất em.