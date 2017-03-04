Ca sĩ Bằng Cường cố gắng học giọng miền Nam khi tham gia cuộc thi ca hát

Giải trí 04/03/2017 08:58

Tham gia chương trình 'Ngôi sao phương Nam' phải thể hiện nhiều ca khúc Nam Bộ, Bằng Cường đã cố học giọng Nam để hát đúng chất hơn.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Bằng Cường được giới trẻ biết đến qua loạt hit về tình yêu. Giọng ca Bắc cũng tạo nên điểm đặc trưng trong sự nghiệp hoạt động của chàng trai gốc Nam Định. Mới đây, Bằng Cường và bạn thân ca sĩ Sơn Ca cùng tham gia tranh tài tại cuộc thi Ngôi sao phương Nam 2017.

Ca sĩ Bằng Cường cố gắng học giọng miền Nam khi tham gia cuộc thi ca hát - Ảnh 1
Ca sĩ Bằng Cường. Ảnh FBNV.

Với tiêu chí bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa phương Nam nên các thí sinh trong cuộc thi phải thể hiện nhiều ca khúc Nam Bộ. Vì vậy, đây là điều cũng khiến Bằng Cường gặp nhiều trở ngại. Anh thừa nhận, lúc bình thường mình có thể nói giọng miền Nam nhưng khi lên sân khấu thể hiện ca khúc bản thân lại run nên hát giọng nửa miền Nam, nửa miền Bắc

Song nam ca sĩ tiết lộ, để thể hiện tốt các ca khúc và hát đúng chất hơn anh đã cố gắng học giọng miền Nam qua sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp.

Ca sĩ Bằng Cường cố gắng học giọng miền Nam khi tham gia cuộc thi ca hát - Ảnh 2
Bằng Cường trên sân khấu Ngôi sao phương Nam. Ảnh Vy Vy

Tối 3.3, Ngôi sao phương Nam lên sóng tập 3, chủ đề 'Hạt Ngọc'. Qua phần trợ diễn của MC Tú Trinh, biên đạo Trung Thảo và vũ đoàn Rạng Đông - Sơn Ca, Bằng Cường có tiết mục khá dễ thương và vui nhộn mang tên "Hạt ngọc cho đời". Nội dung kể về những bạn trẻ xa quê lên thành phố học tập và công tác. Một lần, họ có dịp về quê làm tự thiện và tình cờ gặp những người bạn thủa ấu thơ. Lúc này, nhiều ký ức vui trở về. 

Ca sĩ Bằng Cường cố gắng học giọng miền Nam khi tham gia cuộc thi ca hát - Ảnh 3
Sơn Ca - Bằng Cường trong tập 3 Ngôi sao phương Nam. Ảnh Vy Vy

Với màn hóa thân và đối đáp vui nhộn, các nghệ sĩ đã làm cho tiết mục sinh động, mang đến nhiều tiếng cười sảng khoái cho bán giám khảo và khán giả. 

Clip tiết mục của ca sĩ Bằng Cường, Sơn Ca, MC Tú Trinh và biên đạo Trung Thảo

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