BTS quay lại đường đua âm nhạc với tạo hình "độc lạ", dân mạng liên tưởng tới HKT đình đám một thời

Giải trí 11/07/2021 08:00

Vào 9/7 các thành viên BTS đã cho ra mắt ca khúc mới “Permission To Dance” với thông điệp đầy ý nghĩa về sự lạc quan giữa mùa đại dịch Covid – 19. Đây được xem như món quà tinh thần mà nhóm nhạc muốn dành tặng cho các fan của mình.

Đây được xem là ca khúc trở lại đường đua của bản xếp hạng âm nhạc sau hơn 1 tháng vắng bóng của nhóm nhạc BTS . Với sự đầu tư của kĩ lưỡng về trang phục cũng như có sự trau chuốt về MV qua từng góc quay.  Nội dung là những ca từ mang tính nhân văn được nhóm gửi đến mọi người và một lần nữa BTS lại chiếm trọn trái tim của người hâm mộ.

BTS quay lại đường đua âm nhạc với tạo hình 'độc lạ', dân mạng liên tưởng tới HKT đình đám một thời - Ảnh 1
Tạo hình mới trong MV "Permission To Dance" của BTS

Sự đầu tư của công ty chủ quản dành cho “gà cưng” JungKook c.ũng thấy rõ qua từng bộ trang phục, kiểu tóc cũng được ưu ái hơn so với các thành viên còn lại. Với tạo hình bắt mắt đã làm không ít người hâm mộ phải “ná thở” vì quả đầu được ví như là thành viên thứ 4 của nhóm nhạc HKT ở Việt Nam. Có lẽ kiểu tóc này sẽ tạo thành “trend” khi một lần nữa quay trở lại. 

Với những MV trước đây JungKook được xem là một anh chàng với tạo hình dễ thương, nam tính hay một người đàn ông lịch lãm. Nhưng trong tạo hình lần này khán giả phải có một pha "bẻ lái" đi vào lòng người của "gà cưng" nhà Bit Hit. Nhưng dù với tạo hình nào thì fan hâm mộ cũng dành lời khen cho visual của JungKook.

BTS quay lại đường đua âm nhạc với tạo hình 'độc lạ', dân mạng liên tưởng tới HKT đình đám một thời - Ảnh 2
JungKook được cho là 'thành viên thứ 4 của HKT'

Không chỉ có mỗi “Út cưng” mà các anh chàng trong nhóm cũng có những tạo hình cho quả tóc được cho là phiên bản “đẹp – độc – lạ”. Khi anh chàng thủ lĩnh RM cũng “tậu” ngay quả đầu chói sáng trong MV mới lần này. Các thành viên còn lại cũng được cho rằng là đáng yêu, điển trai trong tạo hình mới.

BTS quay lại đường đua âm nhạc với tạo hình 'độc lạ', dân mạng liên tưởng tới HKT đình đám một thời - Ảnh 3

Quay trở lại đường đua âm nhạc lần này, nhóm nhạc BTS có lẽ đang bị mất phong độ. Khi lượt công chiếu trong MV mới lần này chỉ đạt 2,16 triệu bị giảm gần một nữa so MV  Butter ghi nhận hơn 3,9 triệu lượt xem công chiếu.

Có lẽ, vì độ dài của MV đã ảnh hưởng đến tốc độ cày “view” của ARMY khi “Permission To Dance” dài tận 4 phút 59 giây. Nhưng chắc rằng lượt view sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới và dự đoán có thể phá vỡ kỉ lục mà những MV trước đó đã từng tạo ra. 

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Từ khóa:   BTS comeback MV Permission To Dance MV BTS

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