Bị khán giả đề nghị cấm sóng vĩnh viễn, NSND Hồng Vân lập tức phản hồi: 'Vân không biết mình làm gì sai?'

Giải trí 05/10/2021 16:27

Bình luận đáp trả của Hồng Vân khi bị một khán giả yêu cầu cấm sóng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Vài tháng trước, hình ảnh và uy tín của NSND Hồng Vân bị ảnh hưởng nặng nề vì vướng phải việc quảng cáo cho sản phẩm kém chất lượng. Bởi thế, niềm tin của khán giả dành cho nữ nghệ sĩ ít nhiều bị lung lay.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hồng Vân chia sẻ về một ứng dụng chăm sóc sức khỏe mà bản thân cô cảm thấy hữu ích. Thế nhưng, một số cư dân mạng lại nghi ngờ nữ nghệ sĩ đang kiếm tiền từ quảng cáo chứ không đơn thuần chia sẻ vì lợi ích của mọi người. Nhận phải luồng ý kiến này, NSND Hồng Vân lên tiếng phân trần rằng, đây là một dự án cộng đồng của Bộ Y Tế để theo dõi tình hình sức khỏe.

Bị khán giả đề nghị cấm sóng vĩnh viễn, NSND Hồng Vân lập tức phản hồi: 'Vân không biết mình làm gì sai?' - Ảnh 1
  Hồng Vân chia sẻ về một ứng dụng chăm sóc sức khỏe - Ảnh: FBNV

 Cô cũng khẳng định mình không nhận thù lao từ hoạt động này: "Đây là dự án cộng đồng của Bộ Y Tế mà nó rất cần thiết để theo dõi tình hình sức khoẻ. Vân không quảng cáo mà là chia sẻ đến mọi người để cùng nhau lo cho sức khỏe của mình và người thân. Ai cần thì tìm hiểu, ai đã hiểu rồi thì có thể lướt qua, đừng comment những từ không hay, xin cảm ơn".

Bị khán giả đề nghị cấm sóng vĩnh viễn, NSND Hồng Vân lập tức phản hồi: 'Vân không biết mình làm gì sai?' - Ảnh 2
NSND Hồng Vân giải thích cặn kẽ với cư dân mạng - Ảnh: FBNV

 Đáng chú ý, có người còn để lại bình luận đề nghị Sở Văn hóa Thông tin TP.HCM cấm sóng Hồng Vân vĩnh viễn.

Bình luận này đã nhanh chóng nhận về sự phản hồi của nữ diễn viên 55 tuổi. Cô trả lời: "Vân không biết mình làm gì sai để bị cấm sóng ạ".

Bị khán giả đề nghị cấm sóng vĩnh viễn, NSND Hồng Vân lập tức phản hồi: 'Vân không biết mình làm gì sai?' - Ảnh 3
Nữ nghệ sĩ đối mặt đáp trả anti-fan - Ảnh: FBNV

 Trước đó, vào hồi đầu tháng 6/2021, NSND Hồng Vân cũng đã từng lên tiếng xin lỗi khán giả vì quảng cáo sản phẩm kém chất lượng: “Vân xin cúi đầu nhận lỗi vì đã thiếu sót trong việc kiểm tra độ uy tín và cách thức bán hàng của sản phẩm mình quảng cáo. Là một nghệ sĩ nhận được nhiều tình cảm và sự ủng hộ, tin tưởng của công chúng, Vân vô cùng hối tiếc khi không ý thức được hết trách nhiệm của mình”.

Bị khán giả đề nghị cấm sóng vĩnh viễn, NSND Hồng Vân lập tức phản hồi: 'Vân không biết mình làm gì sai?' - Ảnh 4
NSND Hồng Vân vẫn còn vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích từ dư luận - Ảnh: FBNV

 Phản ứng văn minh và thể hiện sự cầu thị của NSND Hồng Vân nhận được lời khen ngợi từ khán giả bởi sự văn minh và khéo léo. Số đông khán giả cho rằng dù có sai lầm nhưng khi người nghệ sĩ đã nhận lỗi thì cũng nên nhận được cơ hội sửa sai hơn là cứ mãi công kích họ một cách gay gắt.

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