Bị Hoàng Kiều đột ngột chia tay, hiện Ngọc Trinh đang làm gì, ở đâu?

Giải trí 23/01/2017 18:00

Showbiz đang chấn động trước thông tin Hoàng Kiều và Ngọc Trinh đã 'đường ai nấy đi' sau 60 ngày yêu. Hiện 'nữ hoàng nội y' đang làm gì, ở đâu... đang là câu hỏi được dư luận quan tâm.

Dư luận đang xôn xao trước tuyên bố sốc của tỷ phú gốc Việt giàu nhất thế giới Hoàng Kiều về việc ông và Ngọc Trinh đã chính thức chia tay. Thông tin được ông đăng tải trên trang cá nhân khiến ai cũng bất ngờ vì trước đó vài giờ cặp đôi còn đăng ảnh mặn nồng tại sân bay ở Mỹ. 

Bị Hoàng Kiều đột ngột chia tay, hiện Ngọc Trinh đang làm gì, ở đâu? - Ảnh 1
Trước khi công bố chia tay, cách đó vài giờ Hoàng Kiều còn ra tận nơi đón Ngọc Trinh khi cô sang Mỹ.

Trong bài chia sẻ của mình trên trang cá nhân, tỷ phú người Việt này đã viết:

"Chuyện tình giữa tôi và Ngọc Trinh đã kết thúc. Tôi đã dành cả tình yêu của mình cho cô ấy với ý định muốn được gắn bó lâu dài và dành phần đời còn lại của mình để yêu cô ấy.

Mặt khác, Ngọc Trinh chỉ muốn có một cuộc tình ngắn và tạm thời, điều mà trước đó cô ấy đã viết trên Instagram của mình. Do vậy, cô ấy không còn xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của tôi...".

Bị Hoàng Kiều đột ngột chia tay, hiện Ngọc Trinh đang làm gì, ở đâu? - Ảnh 2
Hoàng Kiều công bố chia tay Ngọc Trinh.

Thông tin khiến dư luận hoang mang bởi cặp đôi 'ông 72- cháu 27' thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân mật bên nhau. Cũng như vị tỷ phú từng tuyên bố trong các cuộc tình chưa ai yêu ông nhiều như Ngọc Trinh. Thậm chí, cả hai còn dự tính sẽ có một đám cưới hạnh phúc trong tương lai. 

Về phần Ngọc Trinh, trước tin buồn, cô chọn cách im lặng. Vài giờ sau đó, 'chân dài' Trà Vinh bất ngờ khóa trang cá nhân. Dường như 'nữ hoàng nội y' muốn được 'tịnh tâm' trong khoảng thời gian dư luận đang bàn tán khá nhiều về chuyện tình cảm cá nhân của mình.

Trước đó, sau buổi đấu giá SIM 0989999999 thất bại. Ngọc Trinh về quê phát gạo và quà cho bà con nghèo chuẩn bị đón Tết ở Trà Vinh. Xong việc, cô cất chuyến bay sang Mỹ để cùng bạn trai tỷ phú đón Tết cổ truyền. Tuy nhiên, tin buồn ập đến, chuyện tình 60 ngày kết thúc quá nhanh và bất ngờ khiến nhiều người chưa tin đó là sự thật.

Bị Hoàng Kiều đột ngột chia tay, hiện Ngọc Trinh đang làm gì, ở đâu? - Ảnh 3
Thời mặn nồng của Hoàng Kiều - Ngọc Trinh.

Được biết, sau phát ngôn của Hoàng Kiều, Ngọc Trinh vẫn đang ở tại Mỹ. Cô cũng xóa hết các hình ảnh thời mặn nồng với Hoàng Kiều trên trang cá nhân. Các khoảnh khắc bên con dâu và cháu của tình cũ cô vẫn giữ lại...

Dù chưa có bất cứ phát ngôn chính thức nào, song các hành động của Ngọc Trinh cũng phần nào nói lên chuyện tình của cô và bạn trai 72 tuổi đã thật sự 'đổ vỡ'?. Thông qua trang Instagram cá nhân, mọi người bất ngờ khi thấy điều cuối cùng 'chân dài' Trà Vinh làm cho bạn trai là tập nấu lẩu. Theo đó, để phục vụ người yêu 72 tuổi, Ngọc Trinh đã học cách nấu lẩu và được ông khen: 'Em yêu anh đã biết nấu lẩu rồi". Đoạn clip ngắn do Ngọc Trinh ghi lại cũng nhận được 50.000 lượt xem và hàng nghìn luận khen ngợi về độ lãng mạn của cặp đôi chênh tuổi này. 

Bị Hoàng Kiều đột ngột chia tay, hiện Ngọc Trinh đang làm gì, ở đâu? - Ảnh 4
Ngọc Trinh đang ở Mỹ và chưa có bất cứ phát ngôn nào về chuyện Hoàng Kiều tuyên bố chia tay.

Về phía những người thân cận nhất của Ngọc Trinh là con dâu Hoàng Kiều và Vũ Khắc Tiệp đều không có bất kỳ động thái hay chia sẻ về chuyện tình cá nhân của cặp đôi. Trong khi Lan Phương đăng tải ảnh rạng rỡ tại Hawaii, Mỹ thì Vũ Khắc Tiệp tưởng nhớ ngày mất của Võ Thị Sáu tại Côn Đảo, Vũng Tàu. 

Bị Hoàng Kiều đột ngột chia tay, hiện Ngọc Trinh đang làm gì, ở đâu? - Ảnh 5
Con dâu Hoàng Kiều - Đào Lan Phương chia sẻ ảnh tại Hawaii, Mỹ. 

Bị Hoàng Kiều đột ngột chia tay, hiện Ngọc Trinh đang làm gì, ở đâu? - Ảnh 6
Vũ Khắc Tiệp nhớ về quê hương và ngày mất của nữ anh hùng Võ Thị Sáu.

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