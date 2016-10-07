Bị dân mạng tố được đại gia chi tiền thẩm mỹ, Thúy Vi đáp trả khiến ai cũng câm nín

Giải trí 07/10/2016 16:27

Trước lời tố 'nhạy cảm' về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, hot girl Thúy Vi phản bác lại khiến ai cũng choáng.

Sau thời gian gây xôn xao trên mạng với các phát ngôn gây sốc, trang cá nhân hút gần 400.000 lượt theo dõi, Thúy Vi bất ngờ khóa hết các hình ảnh, trạng thái cũ. Gần đây, cô tiết lộ chuyện sang Hàn Quốc du học khiến dân mạng ngỡ ngàng. Khoảnh khắc cô nằm trên bàn mổ phẫu thuật thẩm mỹ cũng đang là tâm điểm hút chú ý với gần 10.000 lượt like. Trước đây, khi còn ngồi ghế nhà trường, hot girl Cà Mau từng can thiệp 'dao kéo' để cải thiện nhan sắc.

Thông tin Thúy Vi tiết lộ tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ đang gây tranh cãi nhiều nhất. "Thúy Vi đẹp sẵn rồi mà còn phẫu thuật làm gì vậy?"; "Đẹp rồi làm quá hết đẹp"; "Sẽ đến một ngày nào đó cô bé sẽ hối hận vì lạm dụng dao kéo"; "Đẹp hơn hay tàn hơn"... Trước các bình luận của dân mạng trên fanpae, Thúy Vi chọn cách im lặng. Tuy nhiên, trên trang cá nhân Thúy Vi lại 'đáp trả' gây choáng. Một người bạn chia sẻ: "Sợ không nhận ra quá". Thúy Vi thẳng thắn: "Đôi khi t không nhận ra t".

Bên cạnh đó, một tài khoản có tên P.H.V đăng tải trạng thái 'ám chỉ' Thúy Vi như sau: "Có cô bé kia sinh năm 1998 đi 'bán dâm' mà bảo sang Hàn du học. Tôi đọc cười đau ruột...". Người này cũng cho hay, cô gái này từng bị một công ty người mẫu nổi tiếng ở TP HCM từ chối khi muốn đầu quân vào. Chia sẻ này được nhiều dân mạng chụp màn hình đăng tải vào phần bình luận hình ảnh của Thúy Vi. 

Trước lời cáo buộc này, Thúy Vi dường như không hề bận tâm hay xóa bỏ. Cô gái Cà Mau dùng một chia sẻ khác để nói thay nỗi lòng của mình. "Số phận dù nghiệt ngã tới đâu cũng không thể nào đặt để việc bản thân mình có cảm thấy lạc quan, yêu đời hay không. Nếu ai không biết lạc quan để hạnh phúc, yêu đời để hạnh phúc thì số phận ấy thật sự không thể tồn tại. Vui hay buồn là ở chính bản thân bạn, không nằm trong sự sắp đặt của thiên mệnh" - trích chia sẻ của Thúy Vi.

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