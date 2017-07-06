Bá đạo loạt ảnh chế từ sự kiện Song Joong Ki - Song Hye Kyo

Giải trí 06/07/2017 14:27

Xoay quanh câu chuyện Song Joong Ki và Song Hye Kyo tuyên bố lên xe hoa, dân mạng đã vô cùng sáng tạo khi cho ra đời những bộ ảnh chế cực hot.

Sau khi cặp đôi Hậu duệ mặt trời tuyên bố kết hôn vào cuối tháng 10, người hâm mộ đôi nam nữ tài tử này đã có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhiều fan vô cùng hạnh phúc và phấn khích bởi từ sau bom tấn Hậu duệ mặt trời vào năm 2016 thì mong mỏi ghép đôi hai nhân vật mà họ yêu quý đã thành hiện thực. Song cũng có nhiều người hâm mộ tỏ ra nuối tiếc vì thần tượng của mình đã là người có chủ. Trước muôn vàn cảm xúc không thể nói hết bằng lời, các fan đã tạo ra loạt ảnh chế để diễn tả tâm trạng của mình.

Bá đạo loạt ảnh chế từ sự kiện Song Joong Ki - Song Hye Kyo - Ảnh 1
Cảm giác của fan khi “bạn trai quốc dân” tuyên bố kết hôn - Ảnh: Internet

Bá đạo loạt ảnh chế từ sự kiện Song Joong Ki - Song Hye Kyo - Ảnh 2
Ảnh chế cực hot của cư dân mạng về Lee Kwang Soo khi nghe tin Song Joong Ki sắp cưới vợ - Ảnh: Internet

Bá đạo loạt ảnh chế từ sự kiện Song Joong Ki - Song Hye Kyo - Ảnh 3
Trí tưởng tượng bay cao, bay xa của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Bá đạo loạt ảnh chế từ sự kiện Song Joong Ki - Song Hye Kyo - Ảnh 4
 Éo le trở thành nhân vật bất đắc dĩ trong tác phẩm của cư dân mạng, Lee Kwang Soo “nằm không cũng dính đạn” - Ảnh: Internet

Bá đạo loạt ảnh chế từ sự kiện Song Joong Ki - Song Hye Kyo - Ảnh 5
Được tin Song lấy vợ, lòng Soo buồn khôn nguôi…

Bá đạo loạt ảnh chế từ sự kiện Song Joong Ki - Song Hye Kyo - Ảnh 6
Fan tan nát con tim khi nghe tin thần tượng công khai việc kết hôn - Ảnh: Internet

Bá đạo loạt ảnh chế từ sự kiện Song Joong Ki - Song Hye Kyo - Ảnh 7
Nam diễn viên Lim Ju Hwan sau khi biết tin Song Joong Ki chuẩn bị kết hôn đã đăng tải một bức ảnh khiến người hâm mộ vô cùng thích thú - Ảnh: Internet

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