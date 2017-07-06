Bá đạo loạt ảnh chế từ sự kiện Song Joong Ki - Song Hye Kyo

Xoay quanh câu chuyện Song Joong Ki và Song Hye Kyo tuyên bố lên xe hoa, dân mạng đã vô cùng sáng tạo khi cho ra đời những bộ ảnh chế cực hot.

Sau khi cặp đôi Hậu duệ mặt trời tuyên bố kết hôn vào cuối tháng 10, người hâm mộ đôi nam nữ tài tử này đã có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhiều fan vô cùng hạnh phúc và phấn khích bởi từ sau bom tấn Hậu duệ mặt trời vào năm 2016 thì mong mỏi ghép đôi hai nhân vật mà họ yêu quý đã thành hiện thực. Song cũng có nhiều người hâm mộ tỏ ra nuối tiếc vì thần tượng của mình đã là người có chủ. Trước muôn vàn cảm xúc không thể nói hết bằng lời, các fan đã tạo ra loạt ảnh chế để diễn tả tâm trạng của mình.

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