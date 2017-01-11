Ảnh cưới lãng mạn của chú lùn Xuân Tiến và bạn gái người mẫu 1.75m trước khi chia tay

Trái ngược với thân hình tí hon hiện tại, từ lúc chào đời Xuân Tiên đã nặng đến 4 kg, rất vất vả để lọt lòng. Nhưng lên 2 tuổi, Tiến liên tiếp mắc các chứng bệnh như cảm sốt, đau bụng mà không rõ nguyên nhân. Do uống và tiêm quá nhiều thuốc thang đã dẫn đến sự phát triển thể chất. Trong khi bạn bè ngày càng lớn nhanh như thổi, Tiến vẫn mãi giữ hình dáng nhỏ bé như một đứa trẻ.

Trần Xuân Tiến (SN 1993 tại Quảng Nam) sở hữu chiều cao 1.2m, được khán giả yêu mến qua các vai diễn hài hước trong nhóm DamTV từ năm 2012.

Chia sẻ về những ngáy tháng cũ của mình, Xuân Tiến dùng 3 từ: trầm cảm, hay suy nghĩ, sợ đám đông: "Suốt 18 năm mình sống trong cảnh buồn chán nên bây giờ chỉ muốn mang tiếng cười lại cho mọi người" - anh nói. Và đó là lý do có một diễn viên hài Xuân Tiến luôn nhận được tình cảm to lớn từ khán giả.

Tự ti với ngoại hình, Xuân Tiến nhiều lần bị trầm cảm khi đến trường. Thậm chí, anh còn không chơi thân hay tiếc xúc với bất kỳ ai. Khi học lớp 10, được bạn bè động viên, Xuân Tiến dần thay đổi suy nghĩ tích cực hơn.

Sau 1 năm nổi tiếng, hình ảnh Xuân Tiến và bạn gái người mẫu Lê Thanh Thảo xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn giải trí. Tình yêu của cặp đôi đũa lệch nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Trước đây, bản thân Thảo và Tiến chưa hề có ý định công khai chuyện tình cảm để nhận được sự cảm thông. "Nhiều bạn buông những câu không hay mà tụi mình đọc tủi thân kinh khủng, chỉ biết khóc lóc" - Tiến chia sẻ.

Chàng trai sinh năm 1993 thừa nhận, anh chưa bao giờ sám nghĩ sẽ yêu Thảo vì vốn là người kém may mắn về ngoại hình. Tuy nhiên, 'chân dài' 1,75m luôn là người giúp Tiến thay đổi suy nghĩ từng ngày. Vì vậy, sau gần 2 năm yêu nhau, họ hoàn toàn tự tin xuất hiện trước công chúng.

Tuy nhiên, mới đây trong một bài phỏng vấn, Xuân Tiến tiết lộ đã chia tay bạn gái người mẫu cách đây 1 năm dù đã chụp xong ảnh cưới. Thông tin khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi từ khi công khai bạn gái thì anh không hề chia sẻ về chuyện tình của mình với công chúng. Theo đó, nam diễn viên là người chủ động quyết định 'đường ai nấy đi'.

Chàng trai cho hay, dù trước đây anh và bạn gái đã đồng hành vượt qua nhiều khó khăn vì hạnh phúc của mình nhưng lại nảy sinh nhiều khó khăn từ gia đình và công việc nên cuối cùng cả hai chọn cách chia tay.

Từ lúc tình cảm đổ vỡ, Tiến và Thanh Thảo ít khi gặp nhau vì công việc hầu như không liên quan. Thỉnh thoảng họ gặp nhau trong các sự kiện thì vẫn chào hỏi như những người bạn bình thường.