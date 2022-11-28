Vì sao Pháp là điểm đến “không thể bỏ qua” khi du lịch châu Âu

Du lịch 28/11/2022 16:25

Trong hơn hai thập kỷ, Pháp luôn đứng đầu là điểm đến du lịch nổi tiếng nhất thế giới, tiếp đón đến 82 triệu khách du lịch nước ngoài hàng năm. Khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới bị cuốn hút bởi văn hóa tinh tế và thanh lịch của Pháp, ẩm thực đa dạng, rượu vang ngon, phong cảnh lãng mạn và nông thôn đẹp như tranh vẽ.

Có một lý do vô cùng chính đáng để lý giải tại sao Pháp là một trong những điểm du lịch phổ biến nhất trên thế giới. Với kiến trúc tuyệt đẹp, vùng nông thôn xinh xắn và những món ăn ngon khiến du khách mê ngay trong lần thử đầu tiên. Trong khi Paris có thể là thành phố nổi tiếng nhất tại Pháp bởi vì vẻ đẹp và sự lãng mạn vốn có của nó với nhiều địa điểm tuyệt vời khác để ghé thăm khi tham gia  tour du lịch Châu Âu.

Kinh đô ánh sáng Paris

Tháp Eiffel là một trong những địa danh mang tính biểu tượng không chỉ ở Paris mà còn trên thế giới. Tòa tháp vừa là một kiệt tác của kiến trúc vừa là biểu tượng đầy lãng mạn của thành phố ánh sáng. Tất cả du khách khi đến đây đều chắc chắn phải ghé qua 1 lần trong đời.

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Tháp Eiffel là niềm tự hào của người Pháp

Tòa tháp mở cửa mỗi ngày và du khách có thể tham gia các tour du lịch có hướng dẫn viên hoặc tự túc khám phá. Một vé thang máy đến tầng 2 có giá khoảng €8,50 (người lớn), hoặc €14,50 để lên đến đỉnh. Bạn cũng có thể đi cầu thang để lên tầng hai, có giá €5 và có thể mua vé trên trang web hoặc trực tiếp. Đến đây, bạn thường phải xếp hàng để vào bên trong, trung bình có 25.000 du khách mỗi ngày, đặc biệt là trong mùa bận rộn, vì vậy hãy lên kế hoạch phù hợp để tránh trải nghiệm không đáng có.

Văn hóa, ẩm thực Pháp – Đẳng cấp của tinh hoa

Thực phẩm Pháp dựa vào sự kết hợp đơn giản của các hương vị tự nhiên, phong phú kết hợp với nhau để tạo ra các món ăn nổi tiếng quốc tế. Trên thực tế, ẩm thực Pháp được đánh giá cao nhất nhì thế giới, đặc biệt vào năm 2010, UNESCO đã đưa ẩm thực Pháp vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể.

Soupe à l’oignon

Đây là một món súp truyền thống của Pháp làm từ hành và thịt bò, thường được phục vụ với bánh mì và phô mai tan chảy. Soupe à l’oignon có từ thời La Mã và là một món ăn nông dân truyền thống. Hương vị độc đáo của súp đến từ caramel hành tây, thường có rượu brandy hoặc sherry được thêm vào khi gần chín. Nếu bạn đi ăn nhà hàng, hãy gọi món súp này như món khai vị.

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Soupe à l’oignon là một món ăn bình dân truyền thống

Coq au vin – Tinh túy ẩm thực Pháp

Món ăn tinh túy này của Pháp đã được phổ biến bởi Julia Child, trở thành một trong những món ăn đặc trưng của nữ đầu bếp. Nguyên liệu gồm có gà om với rượu, nấm, thịt heo hoặc thịt xông khói, hành tây, tỏi,... Tên được dịch ra tiếng Việt là “Gà om rượu vang”. Để có độ ẩm lý tưởng dường như là 1 thử thách lớn với các đầu bếp. Rượu thường dùng là màu đỏ tía, có những nơi họ sử dụng rượu vang địa phương, thậm chí với chai Champagne.

Chocolate soufflé

Từ “souffle” trong tiếng Pháp ở dạng động từ có nghĩa là “thổi”. Đây là một món tráng miệng nhẹ nhàng và ngọt ngào. Món ăn có từ đầu thế kỷ 18 và ngày nay là một món ăn không thể thiếu trong các thực đơn tráng miệng trên khắp thế giới. Lớp vỏ socola giòn hoàn hảo với lớp kem chảy đầy bất ngờ khi đưa vào miệng thưởng thức sẽ làm thỏa mãn vị giác mọi thực khách. Ngoài ra, souffle còn có nhiều vị khác nhau như: phô mai, dâu, nho,… Bạn hãy đến và trải nghiệm tinh hoa ẩm thực đỉnh cao của châu Âu.

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