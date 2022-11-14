Những địa điểm “check-in” cuối thu Nhật Bản

Mùa thu Nhật Bản thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11, nhưng mùa thay lá thì sẽ không cùng một lúc mà bắt đầu từ Bắc xuống Nam theo vĩ độ. Vì vậy, có những nơi cây đã thay lá tự bao giờ, nhưng có nơi phải tận cuối mùa lá mới bắt đầu rực đỏ, tạo nên bức tranh cuối thu Nhật Bản đẹp đến nao lòng.

Nhật Bản tháng cuối thu vẫn còn đậm nét hình ảnh lá vàng, lá đỏ vương vấn trên khắp đất nước. Đặc biệt những nơi có mùa thu kết thúc muộn như Tokyo, Nagoya, Osaka, Fukuoka,… trở thành địa điểm lý tưởng để tham quan, tận hưởng bức tranh mùa thu muộn ở Nhật.

Vẻ đẹp cuối thu Nhật Bản đẹp đến nao lòng

Du lịch đất nước mặt trời mọc mùa này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng hình ảnh những chiếc lá vàng tươi hoặc đỏ thẫm rơi đầy dưới chân. Xa xa những hàng cây phong vẫn còn đỏ rực nổi bật cả một vùng trời, bên đường cây ngân hạnh còn nguyên sắc vàng rực rỡ trong tiết trời gió lạnh ngày sắp vào đông mang đến một cảm gíac đặc biệt, có chút háo hức, có chút mong chờ và cũng có chút luyến tiếc.

Khung cảnh lá vàng cuối thu Nhật Bản luôn để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách, không chỉ mang vẻ đẹp đầy cuốn hút và lãng mạng, còn mang đến cảm giác rung động khó tả.

Top 5 điểm “check-in” cuối thu đẹp khó cưỡng tại Nhật

Top 5 địa điểm “check-in” mùa thu ở Nhật Bản

Thị trấn Okutama

Thị trấn Okutama được mệnh danh là lá phổi xanh của thủ đô Tokyo. Nơi đây mang vẻ đẹp thiên nhiên lãng mạn kết hợp giữa hồ nước xanh và rừng cây bao quanh. Okutama là một địa điểm du lịch và picnic thu hút nhiều khách du lịch và người dân địa phương đến tham quan, vui chơi vào dịp cuối tuần. Thị trấn là một trong những điểm đến đón mùa thu trễ hơn các nơi khác, tuy nhiên mùa thu tại đây vẫn vô cùng lãng mạn và đẹp mắt.

Công viên Showa Kinen

Công viên Showa Kinen thuộc thủ đô Tokyo nổi tiếng với sự rông lớn, thoáng đãng, với những con đường tràn ngập lá vàng ngày cuối thu. Cảnh sắc thiên nhiên ở công viên Showa Kinen hài hòa giữa cây cối, đất trời tạo nên bức tranh đầy màu sắc. Khung cảnh những chiếc lá vàng phủ đầy con đường sẽ tạo nên những bức ảnh vô cùng tươi đẹp. Đặc biệt, đây là địa điểm “check-in” tuyệt đẹp vào cuối thu.

Chùa vàng Kinkakuji

Đây là ngôi chùa nổi tiếng ở thành phố Kyoto xa hoa, lộng lẫy được mạ vàng lên khắp ngôi chùa. Mùa thu nơi đây vô cùng đẹp mắt và nổi bật với khung cảnh hồ nước, cây cối xanh mát kết hợp với những lá phong đỏ thẫm. Đây chính là nơi thích hợp để du khách có thể tận hưởng vẻ đẹp những ngày cuối thu thật thơ mộng và yên bình.

Đền Kamado

Đền Kamado là một trong những địa điểm ngắm lá đỏ nổi tiếng ở Fukuoka. Ngôi đền nằm dưới chân núi Homan, đây là ngọn núi linh thiêng được tương truyền là nơi cư ngụ của các vị thần. Thời điểm ngắm lá đỏ đẹp nhất ở đền là từ giữa tháng 11 đến tháng 12, hàng loạt các loại cây khác nhau ở đền đều thay màu lá. Con đường dẫn đến đền thờ rợp lá đỏ như một bức thiên nhiên vô cùng lãng mạn và rất yên bình.

Núi Mitake

Ngọn núi Mitake không chỉ là một địa điểm leo núi nổi tiếng mà còn là một trong những điểm ngắm mùa thu đẹp nhất ở Tokyo. Với độ cao 929m, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên sắc vàng, sắc đỏ suốt dọc đường và còn có thể chiểm ngưỡng toàn cảnh cuối mùa thu rực rỡ khi lên đến đỉnh núi.

Khép lại năm cũ bằng một chuyến tour du lịch Nhật Bản, sẽ là món quà vô cùng tuyệt vời cho chính bản thân sau một năm nhiều cố gắng. Hãy sắp xếp lại công việc để tận dụng ngày nghỉ trong năm bạn nhé!