Những địa điểm “check-in” cuối thu Nhật Bản

Du lịch 14/11/2022 20:45

Dù mùa đông đang đến rất gần, khắp các con đường Nhật Bản vẫn còn rực rỡ sắc vàng, sắc đỏ của những ngày cuối thu.

Mùa thu Nhật Bản thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11, nhưng mùa thay lá thì sẽ không cùng một lúc mà bắt đầu từ Bắc xuống Nam theo vĩ độ. Vì vậy, có những nơi cây đã thay lá tự bao giờ, nhưng có nơi phải tận cuối mùa lá mới bắt đầu rực đỏ, tạo nên bức tranh cuối thu Nhật Bản đẹp đến nao lòng.

Vẻ đẹp cuối thu xứ hoa anh đào

Nhật Bản tháng cuối thu vẫn còn đậm nét hình ảnh lá vàng, lá đỏ vương vấn trên khắp đất nước. Đặc biệt những nơi có mùa thu kết thúc muộn như Tokyo, Nagoya, Osaka, Fukuoka,… trở thành địa điểm lý tưởng để tham quan, tận hưởng bức tranh mùa thu muộn ở Nhật.

Những địa điểm “check-in” cuối thu Nhật Bản - Ảnh 1

Vẻ đẹp cuối thu Nhật Bản đẹp đến nao lòng

Du lịch đất nước mặt trời mọc mùa này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng hình ảnh những chiếc lá vàng tươi hoặc đỏ thẫm rơi đầy dưới chân. Xa xa những hàng cây phong vẫn còn đỏ rực nổi bật cả một vùng trời, bên đường cây ngân hạnh  còn nguyên sắc vàng rực rỡ trong tiết trời gió lạnh ngày sắp vào đông mang đến một cảm gíac đặc biệt, có chút háo hức, có chút mong chờ và cũng có chút luyến tiếc.

Khung cảnh lá vàng cuối thu Nhật Bản luôn để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách, không chỉ mang vẻ đẹp đầy cuốn hút và lãng mạng, còn mang đến cảm giác rung động khó tả.

Top 5 điểm “check-in” cuối thu đẹp khó cưỡng tại Nhật

Những địa điểm “check-in” cuối thu Nhật Bản - Ảnh 2

Top 5 địa điểm “check-in” mùa thu ở Nhật Bản

Thị trấn Okutama

Thị trấn Okutama được mệnh danh là lá phổi xanh của thủ đô Tokyo. Nơi đây mang vẻ đẹp thiên nhiên lãng mạn kết hợp giữa hồ nước xanh và rừng cây bao quanh. Okutama là một địa điểm du lịch và picnic thu hút nhiều khách du lịch và người dân địa phương đến tham quan, vui chơi vào dịp cuối tuần. Thị trấn là một trong những điểm đến đón mùa thu trễ hơn các nơi khác, tuy nhiên mùa thu tại đây vẫn vô cùng lãng mạn và đẹp mắt.

Công viên Showa Kinen

Công viên Showa Kinen thuộc thủ đô Tokyo nổi tiếng với sự rông lớn, thoáng đãng, với những con đường tràn ngập lá vàng ngày cuối thu. Cảnh sắc thiên nhiên ở công viên Showa Kinen hài hòa giữa cây cối, đất trời tạo nên bức tranh đầy màu sắc. Khung cảnh những chiếc lá vàng phủ đầy con đường sẽ tạo nên những bức ảnh vô cùng tươi đẹp. Đặc biệt, đây là địa điểm “check-in” tuyệt đẹp vào cuối thu.

Chùa vàng Kinkakuji

Đây là ngôi chùa nổi tiếng ở thành phố Kyoto xa hoa, lộng lẫy được mạ vàng lên khắp ngôi chùa. Mùa thu nơi đây vô cùng đẹp mắt và nổi bật với khung cảnh hồ nước, cây cối xanh mát kết hợp với những lá phong đỏ thẫm. Đây chính là nơi thích hợp để du khách có thể tận hưởng vẻ đẹp những ngày cuối thu thật thơ mộng và yên bình.

Đền Kamado

Đền Kamado là một trong những địa điểm ngắm lá đỏ nổi tiếng ở Fukuoka. Ngôi đền nằm dưới chân núi Homan, đây là ngọn núi linh thiêng được tương truyền là nơi cư ngụ của các vị thần. Thời điểm ngắm lá đỏ đẹp nhất ở đền là từ giữa tháng 11 đến tháng 12, hàng loạt các loại cây khác nhau ở đền đều thay màu lá. Con đường dẫn đến đền thờ rợp lá đỏ như một bức thiên nhiên vô cùng lãng mạn và rất yên bình.

Núi Mitake

Ngọn núi Mitake không chỉ là một địa điểm leo núi nổi tiếng mà còn là một trong những điểm ngắm mùa thu đẹp nhất ở Tokyo. Với độ cao 929m, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên sắc vàng, sắc đỏ suốt dọc đường và còn có thể chiểm ngưỡng toàn cảnh cuối mùa thu rực rỡ khi lên đến đỉnh núi.

Khép lại năm cũ bằng một chuyến tour du lịch Nhật Bản, sẽ là món quà vô cùng tuyệt vời cho chính bản thân sau một năm nhiều cố gắng. Hãy sắp xếp lại công việc để tận dụng ngày nghỉ trong năm bạn nhé!

Để biết thêm chi tiết về tour Nhật Bản cũng như lịch trình cụ thể, du khách tham khảo tại: https://transviet.com.vn/tour/sac-thu-lang-man-cua-xu-hoa-anh-dao-1989

https://transviet.com.vn/tour/kham-pha-xu-so-phu-tang-2793

 

Ba Vì mùa này đang rực rỡ hơn bao giờ hết bởi sự nở rộ của loài hoa này

Ba Vì mùa này đang rực rỡ hơn bao giờ hết bởi sự nở rộ của loài hoa này

Chỉ mất hơn 1 giờ lái xe từ thủ đô Hà Nội, bạn đã được chiêm ngưỡng khung cảnh rực rỡ của núi rừng khi vào thu.

Xem thêm
Từ khóa:   Du lịch

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 56 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 46 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 56 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 4 giờ 5 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 4 giờ 25 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ