Tham quan thị trấn "đá đè" Setenil de Las Bodegas

Nổi tiếng bởi những ngôi nhà trắng xóa nằm dưới các khối đá khổng lồ, thị trấn Setenil de Las Bodegas thanh bình chính là điểm du lịch thu hút nhiều du khách trên khắp thế giới.

Ảnh: internet

Thị trấn Setenil de Las Bodegas nằm ở miền đông bắc tỉnh Cardiz (Tây Ban Nha). Địa hình ở đây chủ yếu là núi đá và hang động nên các công trình kiến trúc của thị trấn cũng được đục khoét, xây dựng trực tiếp vào đá.

Ảnh: internet

Hầu hết ai đến đây cũng đều bị “cuốn hút ” bởi những ngôi nhà hang động được tạo nên từ đá nguyên khối. Cách trang trí của chúng cũng giống như những ngôi nhà khác trong thị trấn nhưng mới lạ hơn, nhiệt độ bên trong luôn mát mẻ, trong khi các ngôi nhà bình thường khác đều phải lắp đặt hệ thống điều hòa không khí.

Ảnh: internet

Do đường xá ở Setenil de Las Bodegas khá nhỏ và chật hẹp nên có thể gây bất lợi cho người lái xe, nhưng nó lại rất phù hợp với những ai thích đi bộ ngắm cảnh hay đạp xe khám phá cuộc sống quanh thị trấn.

Ảnh: internet

Bên cạnh đó, thị trấn Setenil de Las Bodegas còn nổi tiếng là nơi sản xuất nhiều loại rượu vang hữu hạng. Do đó, bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội được thưởng thức rượu vang với các món ăn đặc sản của địa phương như cơm Paella, Tapas…Ngoài ra, bạn cũng có thể men theo những con đường mòn đầy thách thức để khám phá nhiều thắng cảnh đẹp và hấp dẫn khác ở xung quanh thị trấn.

Có thể nói rằng, thị trấn Setenil de Las Bodegas thực sự là điểm dừng chân tuyệt vời mà bạn không nên bỏ lỡ khi có dịp viếng thăm tây ban Nha.

Ảnh: internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tham-quan-thi-tran-da-de-setenil-de-las-bodegas-65015.html