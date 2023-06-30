Người nổi tiếng bình chọn 8 địa điểm du lịch tuyệt vời nhất 2023

Vì chúng tôi ở đây tại tạp chí Cosmo sẽ đưa ra mọi thứ liên quan đến du lịch và biết những địa điểm hot trước khi chúng trở thành những địa điểm hot, vì vậy chúng tôi đã liên lạc với bốn người đi du lịch mà chúng tôi biết để hỏi họ nghĩ địa điểm nào sẽ trở thành những địa điểm hot mới.

Nếu bạn đang cần một kỳ nghỉ tuyệt vời thì bạn đã đến đúng nơi. Cá nhân tôi luôn mơ mộng về lần tiếp theo tôi có thể rời khỏi đây, vì thực sự, tôi luôn là phiên bản tốt nhất của chính mình khi đi nghỉ. Nếu bạn đồng ý, tôi khuyến khích bạn tiếp tục đọc.

Một số địa điểm này có thể khiến bạn bất ngờ - thực sự, có khả năng bạn chưa bao giờ nghe nói về một vài trong số chúng - nhưng chúng tôi hứa rằng nó đáng để bạn đặt vé máy bay ngay lập tức.

Và họ không làm chúng tôi thất vọng. Chúng tôi đã nói chuyện với Olivia Culpo (Hoa hậu Mỹ 2012), Suni Lee (Vận động viên thể dục dụng cụ giành huy chương vàng Olympic 2020), Tayshia Adams (Ngôi sao chương trình “Bachelorette”) và Kelsea Ballerini (nữ diễn viên ba lê), về những thành phố họ nghĩ sẽ xuất hiện trên trang FYP (viết tắt của For you page) của bạn trong những tuần, tháng và năm tới.

Sveti Stefan, Montenegro (lựa chọn của Olivia Culpo)

Montenegro nằm ở Đông Nam Âu, vùng quê thoải mái (nơi bạn có thể mua một chai rượu vang với giá rẻ hơn một ly bia ở quê nhà) sắp có mặt trong FYP, hứa hẹn với Olivia, người đã phải lòng Sveti Stefan, một thị trấn ven biển nhỏ bé có từ thế kỷ 15.

“Tôi đã đến đây vài năm trước và tôi sẽ không bao giờ quên được màu sắc”, cô nói.

Geneva, Thụy Sĩ (lựa chọn của Tayshia Adams)

Đối với những người đam mê khám phá thế giới mùa đông, đây là một địa điểm dành cho bạn. “Geneva thật kỳ diệu, đặc biệt vào dịp lễ”, Tayshia nói, người đã ghé thăm thành phố vào năm 2019 - tham gia liên hoan ánh sáng Geneva Lux và đi dạo quanh Place du Bourg-de-Four trước khi đi trượt tuyết ở dãy núi Alps.

“Nó thực sự giống như một câu chuyện cổ tích”, cô chia sẻ.

Dù vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, bạn cũng sẽ thấy các con phố đá lát, bánh ngọt sô-cô-la, khung cảnh hùng vĩ của hồ Geneva và nhiều phô mai nướng hơn bạn có thể ăn. “Tôi ước tôi có thể ở lại. Tôi phải quay lại!”, Tayshia nói.

Lào Cai, Việt Nam (lựa chọn của Suni Lee)

“Lần tới khi tôi có vài tuần trong tay, tôi rất muốn đi du lịch ở đây”, Suni nói về cuộc phiêu lưu lớn mà cô ấy đang mơ ước đến tỉnh miền núi ở Tây Bắc Việt Nam.

Khoảng 5 giờ từ Hà Nội, Lào Cai đã trở thành một địa điểm hot cho các chợ địa phương và phong cảnh ngoạn mục.

Hãy nghĩ đến những đỉnh núi mù sương trên đầu bạn và những cánh đồng lúa bậc thang dưới chân bạn. Cô giải thích: “Việt Nam có một cảnh quan đa dạng như vậy, từ những thành phố xinh đẹp đến những vịnh nhiệt đới và gần như khác lạ”.

Athens, Hy Lạp (lựa chọn của Kelsea Ballerini)

Kelsea nói: “Tôi đã đến Hy Lạp vài năm trước và rất hào hứng được đến thăm Santorini vì tất cả những bức ảnh mang tính biểu tượng mà tôi đã xem. Nhưng Athens mới là nơi đã đánh cắp trái tim tôi. Bạn thực sự có thể cảm nhận được quá khứ khi bạn ở đó và nó chỉ có năng lượng 'tận hưởng cuộc sống của bạn'”.

Những ký ức cốt lõi của cô về thủ đô? “Đi bộ trên những con đường lát đá cuội quanh co, tìm những món đồ trang sức và quán trà trong các con hẻm, ăn cho đến khi tôi tìm thấy món bạch tuộc nướng và falafel ngon nhất, đi bộ lên đền Parthenon.

Paro, Buhtan (lựa chọn của Olivia Culpo)

“Bhutan rất cao trong danh sách của tôi,” Olivia nói về vương quốc Nam Á nhỏ bé nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc này.

Paro, một trong những thành phố nổi tiếng nhất của nó, được biết đến với những cánh đồng lúa dài bất tận, những thung lũng rộng lớn với những ngọn núi tuyết và những ngôi nhà trang trại truyền thống lốm đốm trên những ngọn đồi thoai thoải.

Lịch sử của nó cũng được bảo tồn tốt: Có hơn 155 ngôi đền và pháo đài linh thiêng, được gọi là dzong, chỉ riêng ở Paro—nhiều trong số đó có từ thế kỷ 14. “Đây cũng là quốc gia trung hòa carbon duy nhất” nhờ có nhiều rừng và cam kết sử dụng năng lượng tái tạo, Olivia cho biết thêm. Mà, thành thật mà nói, chỉ làm cho nó hấp dẫn hơn nhiều.

Cape Town, Nam Phi (lựa chọn của Tayshia Adams)

“Có người nói với tôi rằng khung cảnh ở đó đã đáng để đi”, cô ấy nói, đề cập đến phong cảnh biểu tượng từ đỉnh Table Mountain, một dãy núi bằng phẳng bao quanh Cape Town.

Thành phố này cũng là nơi lý tưởng để đặt căn cứ cho các chuyến đi ngắn hạn trong khu vực - đồ ăn ngon và cuộc sống về đêm sôi động của thành phố giúp bạn lái xe đến một số chuyến đi săn và đi xe điện say sưa qua thung lũng rượu vang Franschhoek.

San Miguel de Allende, Mexico (lựa chọn của Suni Lee)

Vào năm 2023, Suni để mắt đến San Miguel de Allende, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, nổi tiếng với bầu không khí tuyệt đẹp, thu hút những người yêu nghệ thuật cũng như những người sành ăn.

“Tôi đã nghe những điều đáng kinh ngạc về đồ ăn, chưa kể đến kiến ​​trúc đầy màu sắc và những khu chợ đường phố chật cứng các nghệ nhân địa phương”, cô nói.

Barcelona, Tây Ban Nha (lựa chọn của Kelsea Ballerini)

Là một thế hệ millennial yêu thích Disney-Channel, lựa chọn thứ hai của Kelsea là thành phố Barcelona, Tây Ban Nha.

"Đây là chuyến đi trong danh sách mong muốn của tôi trong năm nay," cô ấy nói.

“Có thể những ngày yêu thích Cheetah Girls của tôi vẫn còn ảnh hưởng, nhưng tôi cảm thấy như Tây Ban Nha có một sự lãng mạn đến vậy và tôi đang ở trong mùa ‘lãng mạn hóa cuộc sống của bạn’”, cô cho biết thêm.