Cùng tận hưởng những ngày hè vui khỏe cùng gia đình tại công viên Suối Mơ

Du lịch 06/07/2019 09:50

Mùa hè sắp đi qua rồi, bạn đã tìm ra được địa điểm nào để cùng gia đình tận hưởng những ngày hè thật ý nghĩa cùng gia đình mình chưa. Nếu chưa thì hãy để chúng tôi bật mí cho bạn một địa điểm vui chơi cực kỳ thú vị để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp cùng gia đình mình nhé!

Địa điểm mà chúng tôi muốn bật mí cho bạn chính là Công Viên Suối Mơ tại Đồng Nai. Nơi sẽ mang đến cho bạn một mùa hè vui khỏe với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ như một bức tranh sơn thủy hữu tình mà bạn không nên bỏ qua trong dịp hè này.

Công viên Suối Mơ - đẹp như một bức tranh sơn thủy

Bạn sẽ không tưởng tượng được Công Viên Suối Mơ đẹp như thế nào cho đến khi chính bạn đặt chân đến đây và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nơi này. Một bức tranh sơn thủy nơi mà bạn nên cùng gia đình mình lưu giữ thật nhều kỉ niệm và tận hưởng một kì nghỉ hè thật ý nghĩa.

Cùng tận hưởng những ngày hè vui khỏe cùng gia đình tại công viên Suối Mơ - Ảnh 1

Công viên Suối Mơ- đẹp như một bức tranh sơn thủy

Không những vậy, tại đây còn được ví như thiên đường “Biển Trên Rừng” với khu hồ tắm rộng rãi có diện tích lên đến 150.000 m² với tạo hình bán nguyệt cực kỳ ấn tượng. Nước suối chảy ra từ các mạch nước ngầm, từ những dòng suối len lỏi qua các khe đá rồi đổ vào trong hồ cực kỳ mát lạnh. Những  ngày hè  nắng nóng như thế này bạn nên cùng gia đình trốn đến đây để tránh nóng.

Bên cạnh đó, xung quanh hồ bạn nhìn đâu cũng toàn là cây xanh và trăm hoa đua nhau khoe sắc, nên khi bạn cùng gia đình đặt chân đến nơi này mọi muộn phiền sẽ tan biến và hòa vào thiên nhiên bao la.

Đến với Công Viên Suối Mơ, ngoài việc được ngắm trọn vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ thì bạn cùng gia đình còn có thể tham gia những khu trò chơi đa dạng, phù hợp cho mọi lứa tuổi và cả gia đình đều có thể chơi cùng nhau.

 Cùng tận hưởng những ngày hè vui khỏe cùng gia đình tại công viên Suối Mơ - Ảnh 2

Cùng nhau bơi lội chơi đùa trong hồ nước trong xanh, ngoài ra còn có khu hồ bơi trẻ em dành riêng cho các gia đình có con nhỏ. Vì thế nên bạn sẽ không phải lo lắng hay lưỡng lự suy nghĩ không phù hợp với trẻ nhỏ nhà mình hay gia đình mình.

Cùng tận hưởng những ngày hè vui khỏe cùng gia đình tại công viên Suối Mơ - Ảnh 3

Ngoài những dịch vụ trên, Công Viên Suối Mơ còn đầu tư them nhiều trò chơi mới lạ và hấp dẫn khác như: nhà phao liên hoàn, cầu trượt nước, cá bú bình, massage cá, mô tô nước,….

Lưu trú qua đêm ở đâu?

Nếu bạn đã quyết định đặt chân đến nơi đây rồi thì đừng về ngay trong ngày nhé. Hãy lưu trú tại đây để tận hưởng không gian núi rừng thiên nhiên về đêm nó tuyệt vời đến thế nào.

Với Suối Mơ, bạn có thể lựa chọn nơi lưu trú tùy vào sự trải nghiệm của mình. Khi lưu trú tại khách sạn Bằng Lăng bạn sẽ cảm nhận được không  khí  trong  lành và không gian yên tĩnh với dịch vụ khách sạn đầy đủ tiện nghi. Bên cạnh khách sạn còn có những khu trò chơi dành cho trẻ em nên bạn có thể yên tâm cho con mình vui chơi tại đây.

Cùng tận hưởng những ngày hè vui khỏe cùng gia đình tại công viên Suối Mơ - Ảnh 4

Không gian bên trong khách sạn Bằng Lăng

Cùng tận hưởng những ngày hè vui khỏe cùng gia đình tại công viên Suối Mơ - Ảnh 5

Khu trò chơi cho trẻ em ngay cạnh khách sạn

Còn nếu bạn chọn lưu trú tại lều trại thì bạn sẽ được cùng gia đình có một buổi cắm trại qua đêm ngay giữa núi rừng. Không gian xung quanh khi về đêm sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm cực kỳ thú vị khi được hòa quyện vào thiên nhiên bao la và hùng vĩ.

Cùng tận hưởng những ngày hè vui khỏe cùng gia đình tại công viên Suối Mơ - Ảnh 6

Lều trại bạn sẽ cùng gia đình cư trú qua đêm

Với những thông tin nói trên, chúng tôi tin chắc rằng bạn sẽ cùng gia đình có một kỳ nghỉ hè vui khỏe ngay tại công viên Suối Mơ.

Chúc gia đình mình có một trải nghiệm thú vị tại Suối Mơ Park!

Thông tin liên hệ

  • Website: www.suoimopark.com
  • Hotline: (028)38.780.790
  • Fanpage: Facebook/Suoimopark.com
  • Địa chỉ: Số 9, ấp 6, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
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