Bạn sẽ làm gì nếu không may bị lạc đường khi "phượt" tại nơi xa lạ?

• Điều đầu tiên khi bị lạc đường là bạn phải dừng lại, tìm vị trí đứng an toàn, hết sức bình tĩnh để tìm ra hướng giải quyết đúng đắn. Nếu mất bình tĩnh và sợ hãi, có thể bạn sẽ đưa ra các quyết định sai lầm, đồng thời tạo sự chú ý cho kẻ xấu “tấn công” bạn một cách dễ dàng.

• Tiếp đến, hãy định hướng và nhớ lại tên khu vực mà bạn muốn đến, sau đó hỏi bất cứ người đi đường nào mà bạn cảm thấy họ đáng tin, đặc biệt là phụ nữ có đi cùng với trẻ em.

• Nếu không biết tiếng nước ngoài, bạn có thể chuẩn bị sẵn một mẫu giấy cách hỏi đường bằng ngôn ngữ của quốc gia ấy.

• Tốt nhất là bạn nên chuẩn bị bản đồ, đánh dấu những địa chỉ du lịch mà bạn cần đến như nhà thờ, quảng trường, ga tàu, bến xe buýt... Khi hỏi đường, hãy chỉ tay vào các biểu tượng ấy là người khác có thể hiểu bạn đang muốn tìm đường đến vị trí ấy.

Ảnh: flickr.com

• Nếu đang “phượt” theo nhóm, hãy ghi lại số điện thoại của các thànht? viên trong đoàn tiện liên lạc khi cần thiết. Bên cạnh đó, bạn cũng nên mang theo địa chỉ khách sạn mà mình lưu trú để có thể hỏi đường về nếu lỡ đi chơi xa bị lạc đường.

Ảnh: flickr.com

• Nếu “vi vu” trong rừng mà bị lạc, hãy gọi điện cho người thân để được giúp đỡ. Trong trường hợp điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng, bạn có thể di chuyển đến nơi có khói lửa sẽ gặp được người cứu trợ.

• Để xác định hướng đi nếu như bạn không mang theo la bàn, hãy dùng thân cây dựng đứng xuống đất, ánh sáng mặt trời sẽ soi bóng vào cành cây này, khoảng cách từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của bóng cây sẽ cho ta biết được hướng đi là tây – đông.

• Nếu đi du lịch theo nhóm mà bị lạc ở trong rừng, bạn cũng nên để lại các ám hiệu trên thân cây hoặc vách đá gần đó để bạn đồng hành có thể xác định được vị trí bạn đang di chuyển về đâu.

• Thêm nữa, bạn cũng có thể tạo âm thanh cầu cứu, hoặc nhóm lửa tạo khói để gây sự chú ý của người khác cũng như sưởi ấm cho bản thân khi trời lạnh.

Ảnh: flickr.com

• Nếu đi du lịch ở những quốc gia có tình hình chính trị bất ổn, bạn cần phải đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu. Tránh đi vào những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, hãy trở ngược lại đường cũ khi cảm thấy đã đi quá xa và luôn giữ thái độ bình tĩnh nếu bị kẻ lạ quấy rầy.

• Thêm một kinh nghiệm quý báu về vấn đề an toàn khi đi lạc đường là bạn nên thỉnh thoảng nhìn vào cửa kính các cửa hàng trên đường đi để xem có ai đang theo chân mình không, nhằm đề phòng bị cướp.

• Trong trường hợp bị kẻ xấu tấn công, đừng chống trả vì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ảnh: flickr.com