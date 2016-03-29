Ăn uống thế nào để không bị dị ứng thực phẩm khi đi du lịch?

Khi đi du lịch ở những nơi xa xôi, chắc chắn môi trường sống, khác biệt văn hoá, khí hậu và ẩm thực sẽ tác động phần nào đến sinh hoạt của du khách. Vì vậy, bạn phải chuẩn bị trước tâm lý cho các tình huống xấu có thể xảy ra và tìm cách giải quyết kịp thời. Với tâm lý vững vàng, bạn sẽ không phải bối rối trước mọi tình huống khi đi du lịch xa.

• Chuẩn bị kế hoạch

Để chuyến đi diễn ra trôi chảy, trước khi khởi hành khoảng vài tuần lễ, bạn cũng nên lên kế hoạch du lịch một cách chi tiết về thời gian, tiền bạc, địa chỉ dừng chân, những điều nên và không nên làm ở đó.

• Chọn điểm dừng chân

Đối với các du khách bị dị ứng thực phẩm thìt? việc chọn địa chỉ du lịch phải được cân nhắc cẩn thận. Ví dụ, nếu bạn bị dị ứng với đậu phộng thì không nên chọn các làng quê ở Thái Lan để “vi vu” vì những nơi này có món ăn đặc sản thường được chế biến từ đậu phộng.

Ảnh: flickr.com

• Chuẩn bị thuốc

Bạn cũng cần nhớ chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc chống dị ứng khi đi du lịch. Không nên chủ quan mua thuốc tại các điểm dừng chân vì các loại thuốc bạn cần có thể không có hoặc không phù hợp với tình trạng bệnh tình của bạn.

• Nắm rõ địa chỉ bệnh viện nơi bạn đi du lịch

Bạn phải biết chính xác khoảng thời gian bao lâu để đến được địa chỉ đó nhằm dự phòng các trường hợp cấp cứu có thể xảy ra đối với mình.

• Chuẩn bị danh sách thực phẩm an toàn

Việc làm này giúp bạn dễ dàng mua thực phẩm tại các tiệm tạp hoá. Hơn nữa, bạn cũng có thể thuê một khách sạn có phòng bếp để tự chế biến món ăn cho chính bản thân mình.

Nếu vốn ngoại ngữ của bạn chưa được tốt, bạn có thể chuẩn bị trước các câu hỏi nhằm chắc chắn các thực phẩm mình mua được an toàn, sau đó nhờ người thân, bạn bè, các đại lý du lịch, quản lý khách sạn, nhà hàng…trình bày và giải đáp thắc mắc trước khi bạn quyết định mua thực phẩm đó.

Ảnh: flickr.com

• Chọn phương tiện giao thông

Nếu bạn đi du lịch bằng máy bay, tàu hoả hay xe buýt thì nên hỏi kỹ các chính sách phục vụ của cơ quan chủ quản. Hỏi xem họ có phục vụ bữa ăn nhẹ có chứa thành phần gây dị ứng hay không? Có bộ phận cấp cứu khi bạn cần hỗ trợ hay không? Một số hãng hàng không cung cấp các dịch vụ du lịch rất ân cần và chu đáo, nên bạn có thể gọi điện hỏi kỹ các thông tin liên quan trước khi đặt vé. Hãy hỏi các loại thức ăn nhẹ của họ có an toàn, hoặc bạn có thể mang theo thức ăn riêng trong trường hợp cần thiết không…

Ảnh: flickr.com

Rửa tay thường xuyên và tránh để chúng tiếp xúc với miệng, mũi, mắt là cách tốt nhất để ngăn chặn sự vô tình tiếp xúc với chất gây dị ứng. Nhưng có thể bạn sẽ không rửa tay bằng xà phòng được khi đang di chuyển trên các phương tiện không có dịch vụ này. Cách tốt nhất là bạn nên dùng khăn ướt sẵn có để lau tay cho sạch.

Với một chút cẩn thận và sự chuẩn bị chu đáo trước khi khởi hành, chuyến du ngoạn của bạn sẽ đảm bảo an toàn và vui vẻ.

Ảnh: flickr.com