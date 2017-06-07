Do đó, để có được chuyến đi trọn vẹn, bạn không nên quên mang theo các đồ vật dưới đây.

Hầu hết chúng ta thường rất hay quên những thứ tưởng chừng rất đơn giản như thẻ nhớ, bộ sạc điện thoại, dụng cụ sơ cứu...Tuy chúng không phải là vật dụng hoàn toàn cần thiết nhưng có thể hữu ích trong một vài trường hợp.

Thẻ nhớ dự phòng là một trong những đồ vật rất dễ quên. Trên hành trình du lịch, điều tồi tệ nhất là khi bạn muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp cùng gia đình hay bạn bè nhưng máy ảnh không đủ dung lượng để lưu lại. Chính vì vậy, chúng ta nên đem theo thẻ nhớ dự phòng để không phải tốn tiền mua với giá khá đắt đỏ tại các khu du lịch.

2. Bản sao giấy tờ

Một trong những đồ dùng quan trong nhưng chúng ta thường hay quên mang theo là bản sao giấy tờ, nhất là khi đi du lịch tại nước ngoài. Do đó, bạn nên kiểm tra và chuẩn bi đầy đủ giấy tờ liên quan đến chuyến đi để tránh phải chịu nhiều phiền phức ngoài ý muốn.

3. Dụng cụ sơ cứu cá nhân

Nhiều người chủ quan không mang theo đồ sơ cứu vì cho rằng chúng không cần thiết. Tuy nhiên, một số tai nạn bất ngờ có thể xảy ra trong suốt cuộc hành trình, nhất là gia đình có trẻ em. Chính vì lý do này, tốt nhất các mẹ nên chuẩn bị đầy đủ dụng cụ sơ cứu cá nhân để đề phòng trường hợp khẩn cấp.

4. Son dưỡng môi

Son dưỡng môi không chỉ cần thiết cho chị em mà còn có thể hữu ích cho cả phái mạnh. Nếu phải di chuyển bằng nhiều phương tiện và thay đổi khí hậu liên tục trong kỳ du lịch thì đó chính là những nguyên nhân dẫn đến khô và bong tróc da, nhất là ở môi.

Nhưng, chỉ cần một thỏi son có công dụng như kem dưỡng ẩm đã giải quyết tình trạng này ngay lập tức và không làm ảnh hưởng đến chất lượng chuyến đi.

5. Túi đựng đồ bẩn

Một chiếc túi đựng quần áo bẩn luôn cần thiết cho chuyến du lịch dài ngày nhưng nhiều người lại rất hay quên. Nếu không muốn trang phục sạch không sử dụng được nữa chỉ vì một bộ quần áo bẩn hoặc còn ướt thì hãy chuẩn bị ngay túi đựng riêng cho chúng.

6. Dép xỏ ngón

Hầu hết, mọi người đều không biết mầm bệnh ẩn chứa chủ yếu ở đôi dép tại nhà nghỉ hay khách sạn. Vì thế, bạn không nên quên mang theo dép xỏ ngón vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe vừa tiện lợi lại không chiếm quá nhiều diện tích trong vali.