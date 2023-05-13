Xử phạt nữ tài xế ô tô con chở đồ cồng kềnh, ngang nhiên mở cửa xe khi đi trên Quốc lộ 1A

Đời sống 13/05/2023 13:52

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, chị H. nhận thức được hành vi của mình là vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông khác. 

Chiều 12/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ô tô loại 5 chỗ ngồi vừa mở cửa vừa lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn qua thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) gây mất an toàn giao thông. Theo hình ảnh trong clip, ô tô con nhãn hiệu MG, mang biển kiểm soát 36A-905.XX, lưu thông theo hướng từ thị xã Bỉm Sơn đi TP Thanh Hóa. Ô tô này đi trên đường mà vẫn để mở cánh cửa sau.

Hình ảnh trong clip cũng cho thấy, trên xe đang chở vật cồng kềnh khiến tài xế không thể đóng cửa xe. Ô tô này lưu thông với tốc độ chậm, đi giữa hai làn đường và gây chú ý với những người tham gia giao thông khác.

Ngay khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người đã phản đối hành vi gây mất an toàn giao thông của tài xế nói trên.

Xử phạt nữ tài xế ô tô con chở đồ cồng kềnh, ngang nhiên mở cửa xe khi đi trên Quốc lộ 1A - Ảnh 1
Hình ảnh ô tô mở cửa khi lưu thông trên Quốc lộ 1A - Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin từ Vietnamnet, trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, chị H. nhận thức được hành vi của mình là vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông khác. 

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản xử phạt nữ tài xế với các lỗi: Không đóng cửa lên xuống xe khi đang chạy, chở hàng quá kích thước bao ngoài của xe. Đồng thời, chủ phương tiện là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ B.M.P. cũng bị xử phạt lỗi để cho người làm công, người điều khiển phương tiện vi phạm quy định tại Điểm e, Khoản 3, Điều 23 Nghị định 100/NĐ-CP.

Tổng mức phạt với tài xế và chủ phương tiện là 7,4 triệu đồng, tài xế bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Trước đó, theo thông tin từ VTC news, cuối tháng 12/2022, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã xử phạt 3 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng với nam tài xế chở 4 ống thép dài hơn 5m bằng cách gác từ ghế phụ qua cốp sau ô tô gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tài xế điều khiển ô tô được xác định là N.A.D (SN 1990, trú tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

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Những người chứng kiến không khỏi hoảng sợ, lo lắng dõi theo chiếc xe tải chạy băng băng trên đường.

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