Xử phạt Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân thành đạt Hoàn cầu 55 triệu đồng vì tổ chức 'chui'

Cuộc thi đã vi phạm ở khoản 5, điều 12 nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Ủy ban nhân dân TPHCM đã ra quyết định số 1277/QĐ-XPHC xử phạt Công ty Bí Mật Phương Đông 55 triệu đồng vì tổ chức cuộc thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận.

Cụ thể, tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, Công ty Cổ phần đầu tư và giải trí Bí mật Phương Đông tổ chức buổi công bố cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân thành đạt Hoàn cầu 2023 nhưng không có văn bản chấp thuận của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

Hình ảnh từ cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân thành đạt Hoàn cầu 2023 - Ảnh: Báo Dân Trí

Do đó, cuộc thi đã vi phạm ở khoản 5, điều 12 nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Theo thông tin từ VietNamNet, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân thành đạt Hoàn cầu tổ chức casting vào tháng 3, kêu gọi bình chọn trên Fanpage vào tháng 4. Đêm thi chung kết diễn ra tại TP.Bến Tre hôm 9/5 vừa qua.

Một hình ảnh trong đêm gala trao giải ở Bến Tre đêm 9/5 - Ảnh: VietNamNet

Đơn vị tổ chức khẳng định muốn 'tôn vinh giá trị cao quý của nữ doanh nhân người Việt trên toàn thế giới, mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác thương hiệu và giới thiệu Việt Nam đến bạn bè quốc tế'.

Ngoài ra, đơn vị này còn nắm giữ bản quyền các cuộc thi như Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt, Duyên dáng Doanh nhân Việt, Hoa khôi Doanh nhân Sắc Tâm Tài, Nữ hoàng Doanh nhân thành đạt.

Cuộc thi 'Hoa hậu thiếu niên Việt Nam' chưa được cấp phép Sở VH&TT và Sở TT&TT TPHCM khẳng định, cuộc thi Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam 2022 là sự kiện không chính thống, chưa được cấp phép. Các bên đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý sai phạm đơn vị tổ chức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xu-phat-ban-to-chuc-cuoc-thi-hoa-hau-doanh-nhan-thanh-at-hoan-cau-55-trieu-ong-vi-to-chuc-chui-594115.html