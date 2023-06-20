Xử phạt Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân thành đạt Hoàn cầu 55 triệu đồng vì tổ chức 'chui'

Đời sống 20/06/2023 17:14

Cuộc thi đã vi phạm ở khoản 5, điều 12 nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Ủy ban nhân dân TPHCM đã ra quyết định số 1277/QĐ-XPHC xử phạt Công ty Bí Mật Phương Đông 55 triệu đồng vì tổ chức cuộc thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận.

Cụ thể, tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, Công ty Cổ phần đầu tư và giải trí Bí mật Phương Đông tổ chức buổi công bố cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân thành đạt Hoàn cầu 2023 nhưng không có văn bản chấp thuận của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.   

Xử phạt Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân thành đạt Hoàn cầu 55 triệu đồng vì tổ chức 'chui' - Ảnh 1
Hình ảnh từ cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân thành đạt Hoàn cầu 2023 - Ảnh: Báo Dân Trí

Do đó, cuộc thi đã vi phạm ở khoản 5, điều 12 nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Theo thông tin từ VietNamNet, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân thành đạt Hoàn cầu tổ chức casting vào tháng 3, kêu gọi bình chọn trên Fanpage vào tháng 4. Đêm thi chung kết diễn ra tại TP.Bến Tre hôm 9/5 vừa qua. 

Xử phạt Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân thành đạt Hoàn cầu 55 triệu đồng vì tổ chức 'chui' - Ảnh 2
Một hình ảnh trong đêm gala trao giải ở Bến Tre đêm 9/5 - Ảnh: VietNamNet

Đơn vị tổ chức khẳng định muốn 'tôn vinh giá trị cao quý của nữ doanh nhân người Việt trên toàn thế giới, mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác thương hiệu và giới thiệu Việt Nam đến bạn bè quốc tế'.

Ngoài ra, đơn vị này còn nắm giữ bản quyền các cuộc thi như Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt, Duyên dáng Doanh nhân Việt, Hoa khôi Doanh nhân Sắc Tâm Tài, Nữ hoàng Doanh nhân thành đạt. 

  

Cuộc thi 'Hoa hậu thiếu niên Việt Nam' chưa được cấp phép

Cuộc thi 'Hoa hậu thiếu niên Việt Nam' chưa được cấp phép

Sở VH&TT và Sở TT&TT TPHCM khẳng định, cuộc thi Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam 2022 là sự kiện không chính thống, chưa được cấp phép. Các bên đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý sai phạm đơn vị tổ chức.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Doanh nhân thành đạt Hoàn cầu doanh nhân thành đạt hoa hậu

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ