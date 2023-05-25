Xót xa trước hoàn cảnh của người đàn ông bị điện giật khi đi câu cá

Mặc dù sau nhiều ngày chạy chữa, những anh Nguyễn Văn Công vẫn trong tình trạng hôn mê, bỏng toàn thân.

Dẫn nguồn tin từ báo Lao Động, vào trưa 21/5/2023, Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) đã tiếp nhận sơ cứu cho một ca bị bỏng nặng bởi điện áp cao thế. Vì nạn nhân bị bỏng lên đến 85%, nên các bác sĩ đã làm thủ tục chuyển xuống Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác ở Hà Nội để điều trị. Hiện bệnh nhân đang nằm trong phòng cấp cứu của Khoa bỏng, hôn mê sâu 3 ngày chưa tỉnh.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Công. Theo lời người nhà kể lại, trong lúc đi câu cá, do trời nắng nóng, nên điện cao áp phóng xuống khiến anh Công bị bỏng nặng.



Anh Nguyễn Văn Công bị bỏng 85%, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Dẫn nguồn tin từ báo Sức khỏe và đời sống, chính quyền xã Xương Thịnh đã xác nhận gia đình anh Công thuộc hoàn cảnh khó khăn, không có nghề nghiệp ổn định.

Anh Vũ Văn Thành anh trai ruột anh Công cho biết, gia đình anh Công thuộc diện hoàn cảnh khó khăn. Mẹ mất sớm, anh sống với người cha già và hai anh em nương tựa vào nhau. Anh Công chưa lấy vợ, anh làm phụ hồ ở gần nhà, rảnh thì phụ giúp gia đình làm nông. Vì là trụ cột trong gia đình nên anh luôn cố gắng làm lụng vất vả để giúp đỡ gia đình.

Hình ảnh người cha già lo lắng cho bệnh tình và tình trạng của con trai - Ảnh: báo Lao Động

Vào thời điểm nhập viện, gia đình không có tiền đóng viện phí cho anh. Nhờ vào sự giúp đỡ bạn bè, tình thương của lối xóm và được cộng đồng hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình phần nào thanh toán được phần nào chi phí. Hiện gia đình chưa biết xoay sở thế nào để có tiền chạy chữa cho anh bởi bác sĩ thông báo anh Công bị bỏng toàn thân lên đến 85%, thời gian điều trị sẽ kéo dài.

Các tổ chức đoàn thể đã kêu gọi sự giúp đỡ của bà con, làng xóm, nhà hảo tâm hỗ trợ anh và gia đình vượt qua cơn hoạn nạn.

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