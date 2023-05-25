Xót xa hoàn cảnh cô bé có bàn chân quay ngược vì ung thư xương

Đời sống 25/05/2023 16:15

Gần một năm chống chọi với bệnh tật, bé Ánh giờ đây chỉ muốn mau hồi phục, đến trường đi học như bao nhiêu bạn bè khác.

Theo thông tin từ VTC News, trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Thiện Mỹ, xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên, Nam Định, giữa trưa hè nắng nóng, vợ chồng anh Trần Văn Doanh thay nhau lau khăn mát, thấm mồ hôi cho cô con gái thứ 2 là bé Trần Thị Hồng Ánh (14 tuổi) đang nằm thở yếu ớt trên giường.

Năm ngoái, khi đang học lớp 6, Ánh kêu đau nhức chân trái, anh Doanh tưởng con trong độ tuổi dậy thì, xương đau do cơ thể thay đổi, nhưng càng lúc Ánh càng đau, đi lại khó khăn. Anh Doanh đưa Ánh đến Bệnh viện Đa khoa huyện Ý Yên theo dõi. Ở đó hơn một tuần nhưng tình hình không mấy khả quan.

Gia đình xin chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Dựa vào chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán con có khối u ở xương, nghi ngờ dấu hiệu ung thư. Bác sĩ tư vấn gia đình chuyển bé đến Bệnh viện K Tân Triều. 

Ánh bị ung thư xương đùi - nhận tin báo, vợ chồng anh Doanh lặng người, nhiều ngày sau đó cả hai bần thần không ai nói với ai lời nào.

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Bé Ánh thời điểm mới phẫu thuật chân - Ảnh: VTC News 

Xác định phải đồng hành cùng con chiến đấu với bệnh tật lâu dài, anh Doanh vực dậy, gạt nước mắt và động viên con gái: “Có bố mẹ ở đây rồi, đừng sợ gì cả. Con chỉ ốm vài ngày, chịu khó uống thuốc rồi lại về đi học cùng các bạn”.  Ánh nhoẻn miệng cười kèm theo cái gật đầu rồi vòng tay ôm lấy bố. 

Dù vậy, sau phẫu thuật, sức khỏe cô bé ngày càng yếu. Phải nằm một chỗ, nhiều lúc Ánh chỉ biết nắm tay mẹ thở dốc, ước không phải chịu nhiều đau đớn như thế. Sau thời gian này, hai vợ chồng lại thay nhau túc trực chăm sóc, cũng như giúp con gái phục hồi chức năng và tập đi bằng nạng.

Sau 18 lần hóa trị, hiện Ánh đã được về nhà, ba tháng lên Hà Nội thăm khám một lần. Dù đã tập nạng thời gian dài, nhưng vì thể trạng yếu ớt, chưa nổi 20 kg nên cô bé vẫn cần sự người giúp sức từ bố mẹ.

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Ánh đã trải qua 18 lần hoá trị, sức khoẻ của bé tạm ổn định - Ảnh: VTC News 

Từng hứa với con sẽ mua một chiếc chân giả thật đẹp nhưng anh Doanh chưa biết khi nào mới thực hiện được. Cú ngã từ độ cao 3 m hai năm trước khiến người đàn ông này vỡ gót chân, đi lại khập khiễng nên đành bỏ nghề mộc, chỉ quanh quẩn làm nông. Con điều trị trên Hà Nội cả năm, 6 sào ruộng phải nhượng lại cho người khác cấy, gạo trong nhà giờ cũng sắp hết. Tiền thức ăn và sinh hoạt chỉ dựa vào người vợ chuyên may thuê quần áo bảo hộ, năm nay ít việc nên ngày làm ngày nghỉ.

Chia sẻ với báo VnExpress trước đóÔng Trần Quốc Huy, trưởng thôn Thiện Mỹ biết tới tâm tư của gia đình là nếu Ánh khỏe mạnh hơn, sẽ cho học lại lớp 6 khi năm học mới đến.

"Lúc đó Ánh cần một chiếc chân giả để chủ động sinh hoạt, nhưng chiếc ít tiền nhất cũng lên tới 50 triệu đồng, một số tiền quá lớn với gia đình nghèo này", ông nói. Trước hội phụ nữ thôn từng kêu gọi ủng hộ khi Ánh phẫu thuật, nhưng số tiền nhỏ, chỉ giúp phần nào khó khăn cho gia đình.

Mấy hôm trước, khi tỉnh dậy, Ánh kể cho bố mẹ nghe về giấc mơ đêm qua của mình. Trong giấc mơ, cô bé được chạy nhảy và nô đùa cùng các bạn như thời chưa mắc bệnh.

"Tôi cũng mong con đủ sức khỏe và điều kiện để có thể cắp sách đến trường như bạn bè cùng trang lứa", anh Doanh nói.

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Ảnh chụp Ánh sau khi xuất viện, tháng 4/2023. Sau phẫu thuật cắt bỏ một phần chân do khối u, Hồng Ánh hiện có một bàn chân quay ngược. Ảnh: VnExpress 
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