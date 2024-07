Chiến sĩ công an nhảy xuống hồ thủy lợi vớt hai cháu nhỏ, sơ cứu tại chỗ cứu sống 2 đứa trẻ bị trượt chân

Hai cháu bé bị sa chân xuống hồ thủy điện ở Lai Châu may mắn được một chiến sĩ công an cứu sống.

Theo thông tin từ báo Dân Trí: Tối 26/7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết khoảng 16h30 cùng ngày, tại khu vực lòng hồ thủy điện bản Chát thuộc địa phận bản Pá Khôm, xã Pha Mu (huyện Than Uyên) xảy ra sự việc 2 cháu nhỏ đi mò ốc cùng bà nội bị trượt chân rơi xuống hồ.

Chiến sĩ công an sơ cứu bé bị đuối nước (Ảnh: PLO)

Theo thông tin từ báo PLO: Nghe tiếng kêu cứu, một chiến sĩ công an đang nghỉ phép giúp việc gia đình gần đó đã kịp cứu hai cháu bé an toàn.

Công an Lai Châu cho biết, chiến sĩ công an đã cứu hai cháu bé là Lò Văn Thanh, 20 tuổi, đang phục vụ có thời hạn tại Phòng PC11 Công an tỉnh. Anh Thanh đang trong kỳ nghỉ phép và cắt cỏ voi ở gần đó nghe tiếng hô hoán nên chạy lại.

Anh Thanh sau đó nhảy xuống hồ vớt hai cháu lên bờ và tiến hành sơ cứu. Hiện tại sức khỏe của 2 cháu bình thường.

