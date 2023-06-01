Xót xa cho người cha rong ruổi tìm con gái khắp Bình Dương: ‘Đã liên lạc được nhưng con chưa chịu về'

Người cha đã liên lạc được với con thông qua tin nhắn điện thoại. Tuy nhiên con nói rằng sẽ chưa về nhà khiến cha mẹ hết sức đau lòng.

Ngày 30/5, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh người đàn ông chạy xe máy, phía sau chở theo hình con gái kèm thông tin "Tìm người mất tích" khiến người qua đường không khỏi xót xa, đồng thời mong cơ quan chức năng cũng như cộng đồng mạng giúp tìm bé gái sớm nhất. Liên quan đến vụ việc này, sáng nay (1/6), tâm sự với Thanh Niên, anh Danh Nhiên (SN 1986, quê Kiên Giang) cho biết, chị Thị Tiến (vợ anh, 37 tuổi) đã liên lạc được với con thông qua tin nhắn điện thoại. Tuy nhiên con nói rằng sẽ chưa về nhà khiến cha mẹ hết sức đau lòng. Hiện anh vẫn không biết con mình đang ở đâu, làm gì.

“Vợ chồng tôi có gọi cho con thì điện thoại đổ chuông, chứ không giống như mấy ngày trước gọi không được. Sau tin nhắn đó 2 vợ chồng cũng không nhắn thêm cho con được. Những ngày qua, nhiều người đã chủ động liên lạc cho tôi mong được hỗ trợ vì thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng tôi xin từ chối vì mong muốn lớn nhất của vợ chồng tôi lúc này là tìm lại được con mình mà thôi" - vợ chồng anh bày tỏ. Gia đình cũng cho biết thời gian qua, con gái có liên lạc với một người con trai lạ. Tuy nhiên anh "cũng không rành" vì chỉ dùng điện thoại "cục gạch", anh Nhiên không biết con trò chuyện cùng ai. Chị Thị Tiến nói rằng ở độ tuổi này con gái không tránh được những bốc đồng, nông nỗi. Chị chỉ mong con sớm trở về để cha mẹ đỡ lo lắng, mất ăn mất ngủ như những ngày qua.

Gia đình đã liên lạc được với bé Minh Thư qua điện thoại, tuy nhiên bé vẫn chưa về nhà - Ảnh: Thanh Niên Trước đó, trao đổi với báo Người Lao động, anh Danh Nhiên cho biết vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24/5, lúc này mới ăn cơm xong thì con gái thứ 2 của anh tên Danh Thị Minh Thu (SN 2008) xin 20 ngàn đồng đi ra ngoài mua đồ, lúc đi em có mang theo điện thoại di động. Thấy con đi lâu không về, anh Nhiên mới lấy điện thoại ra gọi, nhưng đầu dây bên kia đã khóa máy. Lúc này lòng người anh như lửa đốt, không biết con đi đâu, làm gì và bắt đầu nghĩ quẩn. Theo anh Nhiên, thời gian gần đây con gái anh thường xuyên gọi điện thoại với một thanh niên: "Tôi đi làm suốt nên cũng không để ý lắm, chỉ nghe loáng thoáng cháu nói chuyện thôi" - anh Nhiên nói. Anh Nhiên kể thêm, hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn, hơn 1 năm trước anh cùng vợ và 4 người con phải dìu dắt nhau lên Bình Dương kiếm sống. "Gia đình tôi làm nghề chăn nuôi vịt, trước đây làm ăn cũng được, nhưng đợt dịch COVID-19 vừa qua không bán được vịt nên bị vỡ nợ, con cái đang học dưới quê cũng phải nghỉ học theo ba mẹ lên đây hết" - anh Nhiên cho hay. Hiện anh Nhiên là lao động chính trong gia đình, vợ anh phải ở nhà chăm con 11 tuổi bị bại não và cháu thứ tư mới 7 tuổi. Hôm nào không đi phụ hồ thì anh đi bắt cá ở kênh rồi mang đi đổi gạo. "Con mất tích mấy ngày rồi, mà tôi cũng không có thời gian để đi tìm, vì vợ đang mang thai bé thứ 5 nữa, nếu không đi làm là chết đói cả nhà" - anh Nhiên khóc nấc.

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