Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, khoảng 9 giờ sáng 24/6, xe tải biển số Vĩnh Long do người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển lưu thông trên đường Đỗ Mười, hướng từ TP Thủ Đức đi ngã tư An Sương. Khi đến địa bàn phường An Phú Đông, quận 12, tài xế cho xe chuyển từ làn ô tô sang làn xe máy thì va phải gờ bê tông ở dải phân cách cố định. Cú va chạm khiến chiếc xe tải lật và xoay ngang giữa đường. Chiếc xe tải lật ngang trên đường Đỗ Mười - Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh Theo thông tin từ báo Dân trí, theo camera an ninh nhà dân, thời điểm trên, xe tải lật ngang rồi xoay vòng, một tài xế xe ôm chở hành khách chạy cùng chiều với xe tải may mắn thoát nạn. Tài xế xe tải rời khỏi cabin, may mắn không bị thương. Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, xử lý sự cố. Xe tải được lực lượng chức năng di dời ra khỏi hiện trường ngay sau đó.