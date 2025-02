Theo đó, người điều khiển xe ô tô BKS88A-242.30 được xác định là ông H.V.V. (SN 1981), trú tại tổ dân phố Lũng Thượng, thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 10/2, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cho biết đã xác minh và mời tài xế mở cửa xe ô tô gây tai nạn xôn xao trên mạng xã hội lên làm việc.

Theo đó, người điều khiển xe ô tô BKS88A-242.30 được xác định là ông H.V.V. (SN 1981), trú tại tổ dân phố Lũng Thượng, thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại cơ quan công an, ông V. thừa nhận mình là tài xế liên quan và đã nhận thức rõ hành vi mở cửa xe ô tô không đảm bảo an toàn của bản thân. Công an TP Tuyên Quang sau đó đã xử lý hành vi vi phạm nêu trên của tài xế V. theo quy định pháp luật.

CSGT mời các bên trong vụ việc lên cơ quan công an để làm việc - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trước đó ngày 6/2, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip về người điều khiển ô tô BKS 88A-242.xx đột ngột mở cửa xe không quan sát, khiến một người đi xe máy đâm vào cửa xe và ngã văng ra đường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Tuyên Quang đã tiến hành xác minh và mời các bên liên quan đến cơ quan công an để làm việc.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng đối với hành vi mở cửa xe không đảm bảo an toàn, hoặc bị phạt tiền từ 20 đến 22 triệu đồng đối với hành vi mở cửa xe không đảm bảo an toàn gây tai nạn giao thông.

