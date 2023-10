Mẹ của bé gái sơ sinh tử vong trong túi nilon tại một khu nhà trọ ở quận Bình Thạnh được xác định là Ngô Thị Bích Trang, hiện là sinh viên năm 4 một trường đại học trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Bích Trang về tội giết con mới đẻ.

Theo nguồn tin này, tại công an, Trang thừa nhận sau khi sinh con tại phòng trọ ở quận Bình Thạnh, đã hoảng loạn, quẫn trí nên sát hại con rồi bỏ vào túi nylon để trước cửa nhà tắm. Sau đó, người này đi đến bệnh viện quận Bình Thạnh.

Căn nhà nơi phát hiện thi thể bé gái sơ sinh - Ảnh: báo Lao động

Theo thông tin từ báo Lao động, trưa 2/10, người thuê phòng ở một nhà trọ trong hẻm 246 đường Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh phát hiện một túi nilon trong nhà, nghi có thi thể trẻ em nên trình báo Công an.

Nhận tin báo, Công an phường 24 xuống hiện trường xác minh, làm rõ. Tại lầu 1 căn nhà ghi nhận túi nilon màu đen đặt trước cửa nhà tắm có chứa một thai nhi bên trong. Qua khám nghiệm, Công an xác định bên trong là thi thể bé gái sơ sinh. Trên người bé gái có dấu vết thương tổn, nghi do vật cứng và sắc nhọn gây ra.

Ngày 3/10, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã làm việc với Ngô Thị Bích Trang (SN 2002) và N.T.B.P (SN 2004, cùng quê Bình Thuận) để điều tra về vụ việc. Theo đó, Trang được xác định là mẹ ruột bé gái sơ sinh. Còn P. là em họ của Trang, hiện sống cùng phòng trọ, nơi lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé gái sơ sinh.

