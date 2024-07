Theo thông tin từ báo Dân trí, tại nhà bố mẹ ruột của nạn nhân Nguyễn Thoại Thanh Thế (SN 1985), người bị vợ Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986) đầu độc bằng xyanua, ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, ông U. (37 tuổi, em ruột ông Thế) cho biết, ông đã đưa đứa cháu gái (con duy nhất của ông Thế) về nhà chăm sóc, sau khi công an vào cuộc điều tra và bà Bích thừa nhận đã hạ độc chồng mình.

Lần nhập viện cuối cùng vào ngày 14/10/2023, người em trai không quên tình trạng "thập tử nhất sinh" của ông Thế, tay chân tím tái, ngất xỉu. Vậy mà, khi đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115, các bác sĩ đã cứu ông khỏe mạnh trở lại.

Bác sĩ lên lịch cho ông Thế xuất viện vào ngày 18/10/2023. Đêm trước hôm xuất viện, ông gọi điện thoại về gia đình, mở hình ảnh trực tuyến, nói chuyện vui vẻ và tự đi lại bình thường. Ông U. kể, lúc đó, Bích bên cạnh ông Thế. Tuy nhiên, hôm sau, khi chưa kịp xuất viện, gia đình nhận tin ông Thế tử vong. "Tôi nhận tin mà quá sốc. Lúc ở nhà, anh trai phát bệnh gần như không qua khỏi, vậy mà bệnh viện cứu sống được. Khi anh đang ở bệnh viện, sức khỏe phục hồi tốt, được bác sĩ theo dõi lại chết đột ngột, không lời trăng trối", ông U. đau đớn nói.

Nơi Bích giấu chất độc xyanua tại nghĩa trang giáo xứ Bắc Minh - Ảnh: Báo Dân trí

Khi biết thông tin chị dâu thừa nhận với công an, chính tay Bích dùng xyanua đầu độc chồng, em trai ông Thế căm phẫn. Đến lúc này, ông U. dần hiểu ra vì sao anh trai của mình tử vong khi sức khỏe ổn định, chuẩn bị xuất viện vào hôm sau. Theo ông U., chồng Bích hiền lành và rất thương yêu vợ con. Khi Bích khai với công an, động cơ sát hại do chồng ham mê cờ bạc, nợ nần và không chí thú làm ăn khiến ông U. bức xúc.

Hay tin Nguyễn Thị Hồng Bích thừa nhận từng hạ độc 3 thân nhân trong gia đình, gồm: ông Thế (chồng Bích), N.K.D. và N.H.N (cháu ruột), nhiều người ở xã Vĩnh Thanh thêm bàng hoàng, nhưng không bất ngờ.

Ngày 22/6, anh N.H.B.T. (18 tuổi, cháu Bích) nhập viện với triệu chứng đau đầu, ngất xỉu, mất tri giác… được các bác sĩ tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh xác định nhiễm độc xyanua. Công an vào cuộc điều tra, phát hiện Bích là nghi phạm gây án. Lúc này, hàng xóm của Bích nhớ lại 5 cái chết bất thường trước đó tại nhà ông Nguyễn Văn Hải (cha Bích), các nạn nhân trước khi chết đều có triệu chứng tương tự anh T.

Ông H. (41 tuổi, ngụ địa phương) cho biết, thời điểm Bích thừa nhận đầu độc N.H.B.T. (con đầu của anh ruột Bích), mọi người không ngờ bà ta nhẫn tâm, muốn giết cả cháu ruột. Đến khi Bích thừa nhận từng hạ độc khiến chồng và 2 cháu ruột chết, mọi người nghĩ đến 2 cái chết bí ẩn còn lại của người thân Bích.

Người dân địa phương mong công an sẽ tiếp tục điều tra và làm sáng tỏ thêm hai trường hợp tử vong bất thường còn lại là ông Nguyễn Văn Hải (cha Bích) và bé N.H.M. (14 tuổi, con trai Bích).

Bệnh nhân lúc nhập viện khi đang nguy kịch - Ảnh minh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 8/7, bác sĩ Nguyễn Phạm Cao Khoa - Khoa Nội tim mạch - Lão học Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) cho biết, sau thời gian tích cực điều trị, bệnh nhân N.H.B.T (18 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) - nạn nhân duy nhất còn sống trong nghi án 3 người trong gia đình tử vong do ngộ độc xyanua ở Đồng Nai - hiện sức khỏe đã ổn định.

Tình trạng sức khoẻ bệnh nhân tới hôm nay tỉnh táo, có thể đi lại được. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần được theo dõi sát sau khi xuất viện. Bệnh nhân cần tiếp tục tập vật lý trị liệu để phục hồi do các cơ hiện vẫn còn yếu, bác sĩ cũng sẽ bổ sung thêm thuốc bổ cho bệnh nhân.

Với trường hợp này, bệnh nhân rất may mắn vì phục hồi và qua cơn nguy kịch nhanh, so với các trường hợp ngộ độc xyanua khác thì thường nếu còn sinh hiệu sống, bệnh nhân sẽ bị chết não và nằm một chỗ. Chiều nay (8.7), bệnh nhân sẽ được xuất viện.