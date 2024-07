Cháy lớn tại khu vực chứa hàng ở Big C Thăng Long: Khẩn cấp di tản khách hàng ra ngoài an toàn

Vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 11h30 cùng ngày tại một gian hàng ở tầng 1 của Trung tâm thương mại Big C Thăng Long.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trưa 10/7, đại diện Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 11h30 cùng ngày tại một gian hàng ở tầng 1 của Trung tâm thương mại Big C Thăng Long.

Cụ thể, vụ cháy không gây thiệt hại về người, sau khoảng vài phút lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy điều khoảng 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ tới hiện trường dập lửa, thoát khói.

Cảnh sát điều khoảng 3 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, đại diện Big C Thăng Long cho biết, tại khu vực chứa hàng hóa của một gian hàng khách thuê ở khu vực hành lang thương mại Big C Thăng Long phát hiện có khói bốc lên. Ngay lập tức, đội Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chỗ của Big C đã đọc loa hướng dẫn khách hàng di tản ra ngoài an toàn.

Đội PCCC cơ sở đi vào dập tắt đám cháy ngay, đồng thời, gọi điện báo cáo nhanh với cảnh sát PCCC địa phương.

Đội Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chỗ của Big C đã đọc loa hướng dẫn khách hàng di tản ra ngoài an toàn - Ảnh: Báo Lao Động

Hiện, cảnh sát PCCC đang làm việc với đại diện trung tâm thương mại để đảm bảo an toàn cho việc quầy hàng của khách thuê này được mở cửa hoạt động trở lại

