Vụ cháy chung cư CT5A Xa La ở Hà Nội: Người đàn ông vừa chạy vừa ôm con lên tầng 11 của tòa nhà khác xin sữa trong đêm

Khi xuống sân an toàn, anh tìm nhà nghỉ cho vợ và con lưu trú. Khi thấy con gái khóc vì đói sữa, anh ngược xuôi tìm khắp khu chung cư không còn chỗ nào bán sữa.

Anh Phạm Văn Điệp, (SN 1991, cùng chung tòa nhà CT5A) đã cùng vợ con nhanh chân thoát khỏi tòa nhà - Ảnh: Báo Công Thương

"Khi phát hiện cháy, tôi chỉ kịp ôm con và vợ tháo chạy bằng cầu thang bộ không mang theo bất cứ thứ gì. Đến khoảng 1h của ngày hôm sau, con gái đói sữa khóc không ngủ được, tôi đi tìm mua sữa các quán đều đóng cửa, quay lại căn hộ thì khói đặc quạnh không thể vào trong", anh Điệp kể với báo Công Thương.

Sau đó, ông bố trẻ một lần nữa ôm con sang tòa nhà B ở cùng khu, đi thang bộ lên tầng 11 xin sữa cho con để kết thúc một hành trình đáng nhớ cùng con gái và vợ vừa chạy cháy vừa đi xin sữa cho con trong đêm.

Ông bố trẻ cho biết, vụ cháy là "cú sốc" đầu đời của con gái anh. Đây là hành trình chạy cháy và nửa đêm đi xin sữa... Rất may đã được về nhà khi lửa được dập tắt.

Hiện trường vụ cháy đêm 30/8 - Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, khoảng 23 giờ 45 phút tối 30/8, một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ bùng phát tại chung cư CT5A (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội). Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào thời điểm trên, họ phát hiện khói bốc ra từ cửa sổ căn hộ 206 ở tầng 2 tòa nhà.

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, lực lượng chữa cháy tại cơ sở đã nhanh chóng triển khai dập lửa, báo động cho toàn bộ cư dân chạy xuống tầng 1 và dọn dẹp ô-tô đỗ cản trở công tác cứu hỏa.

Nhận được thông tin, Trung tâm thông tin Chỉ huy - Công an thành phố Hà Nội đã điều động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Thanh Trì và Công an quận Hà Đông đến hiện trường dập lửa.

Cảnh sát đã tiếp cận hiện trường vụ cháy bằng nhiều hướng. Đồng thời, triển khai tìm kiếm, hướng dẫn thoát nạn cho 4 nạn nhân còn mắc kẹt do khói.

Đến 0 giờ 10 ngày 31/8, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không xảy ra cháy lan. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã đưa được 4 nạn nhân bị mắc kẹt tại tầng 2 xuống tầng 1 an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.