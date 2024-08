Khoảng 23 giờ 45 phút tối 30/8, một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ bùng phát tại chung cư CT5A (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội). Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào thời điểm trên, họ phát hiện khói bốc ra từ cửa sổ căn hộ 206 ở tầng 2 tòa nhà.

Cảnh sát tiếp cận giải cứu nạn nhân mắc kẹt tại đám cháy chung cư - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Lực lượng chữa cháy tại cơ sở đã nhanh chóng triển khai dập lửa, báo động cho toàn bộ cư dân chạy xuống tầng 1 và dọn dẹp ô tô đỗ để phục vụ cứu hỏa.

Trung tâm thông tin chỉ huy, Công an Hà Nội đã điều động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát của Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Thanh Trì và Công an quận Hà Đông đến hiện trường dập lửa.

Hiện trường vụ cháy đêm 30/8 - Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, cảnh sát đã tiếp cận hiện trường vụ cháy bằng nhiều hướng. Đồng thời, triển khai tìm kiếm, hướng dẫn thoát nạn cho 4 nạn nhân còn mắc kẹt do khói.

Đến 0 giờ 10 ngày 31/8, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không xảy ra cháy lan. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã đưa được 4 nạn nhân bị mắc kẹt tại tầng 2 xuống tầng 1 an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

