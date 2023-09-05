Vụ bóng bay phát nổ làm 10 học sinh bị bỏng, yêu cầu thầy giáo phải tường trình

Đời sống 05/09/2023 20:59

Liên quan đến vụ bóng bay phát nổ trong ngày khai giải, Phòng GD&ĐT Yên Định (Thanh Hóa) chỉ đạo nhà trường yêu cầu thầy giáo làm tường trình việc hút thuốc lá gây ra vụ 10 học sinh bị bỏng.

Theo VNExpress đưa tin, chiều 5/9, ông Lê Thanh Hải, phó hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Phú cho biết đã báo cáo chi tiết về vụ nổ bóng bay khiến 10 học sinh nhập viện sáng nay.

Theo ông Hải, để chuẩn bị cho lễ khai giảng, nhà trường đã chuẩn bị hai chùm bóng bay để trang trí ở cánh gà sân khấu. Khoảng 8h30, buổi lễ kết thúc, học sinh về lớp để bắt đầu các tiết học. Tuy nhiên, một số em và phụ huynh lên khán đài lấy bóng bay để chơi. Cùng lúc này, một thầy giáo đi qua, trên tay cầm thuốc lá và "không may đụng phải khiến bóng bay phát nổ".

Vụ nổ đã làm 10 học sinh bị bỏng. Sân trường hỗn loạn.

Vụ bóng bay phát nổ làm 10 học sinh bị bỏng, yêu cầu thầy giáo phải tường trình - Ảnh 1
Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định thăm hỏi, động viên các bé bị nạn. Ảnh: VNExpress.

Cũng trong chiều 5/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Khuyên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Yên Định, cho biết, đơn vị đã có chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Phú yêu cầu thầy giáo L.H.C. làm bản tường trình cụ thể.

Theo bà Khuyên, trong sự việc này, thầy C. không cố ý và thầy giáo này cũng rất trung thực, không chối bỏ trách nhiệm. Thầy C. đi qua cánh gà nơi treo chùm bóng bay để lên lớp học. Lúc này, trên tay có cầm điếu thuốc, khi qua vị trí để chùm bóng bay, có tiếng nổ, thầy C. cũng bị bỏng nhẹ ở tay. 

Vụ việc xảy ra đúng ngày khai trường khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Chăm con tại bệnh viện, chị Hà Thị Hoa, cho biết thời điểm xảy ra sự việc, chị đang đi làm. Khi đến trường, chị thấy mặt và hai tay của con bị đỏ tấy, tinh thần hoảng loạn.

Vụ bóng bay phát nổ làm 10 học sinh bị bỏng, yêu cầu thầy giáo phải tường trình - Ảnh 2
Học sinh bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VNExpress.

"Hiện vùng mặt cháu đang bị bỏng rát nên chưa nói được gì", chị Hoa chia sẻ với VNExpress.

Một số học sinh chứng kiến vụ việc cho biết, bán kính bóng bay phát nổ khoảng một mét nên chỉ những học sinh đứng cạnh chùm bóng bay mới bị ảnh hưởng.

Theo Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định, các học sinh hầu hết bị bỏng ở vùng mặt và cánh tay, đã được băng bó, xử lý vết thương ổn định. Dự kiến các em sẽ ra viện trong vài ngày tới.

Theo các bác sĩ, loại bóng bay bơm khí hydro rất nguy hiểm nhưng nhiều người chủ quan khi sử dụng. Khí hydro có cấu trúc phân tử rất bé, dễ dàng thẩm thấu cực nhanh qua màng bóng bay, chỉ cần tiếp xúc với bóng đèn hay gặp không khí nóng hoặc ra ngoài trời nắng là có đủ điều kiện kích hoạt phản ứng, bóng có thể nổ tung. Khí hydro bị nén trong bóng bay sẽ phát nổ rất mạnh, nguy cơ gây bỏng mặt, mù mắt, bỏng tay cho người cầm.

Vụ nổ bóng bay ngày khai giảng khiến nhiều học sinh bị bỏng: Chuyên gia nói gì?

Vụ nổ bóng bay ngày khai giảng khiến nhiều học sinh bị bỏng: Chuyên gia nói gì?

Theo các chuyên gia, bóng bay phát nổ gây bỏng, thương tích cho nhiều người không phải là hiếm gặp, mà rất phổ biến. Cần giữ bóng tránh xa lửa để đề phòng cháy nổ nguy hiểm.

Xem thêm
Từ khóa:   nổ bóng bay thầy giáo giải trình khai giảng 2023-2024

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 39 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 1 giờ 39 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 1 giờ 54 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 24 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 2 giờ 54 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích