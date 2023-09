Vụ bóng bay phát nổ làm 10 học sinh bị bỏng, yêu cầu thầy giáo phải tường trình

Theo ông Hải, để chuẩn bị cho lễ khai giảng, nhà trường đã chuẩn bị hai chùm bóng bay để trang trí ở cánh gà sân khấu. Khoảng 8h30, buổi lễ kết thúc, học sinh về lớp để bắt đầu các tiết học. Tuy nhiên, một số em và phụ huynh lên khán đài lấy bóng bay để chơi. Cùng lúc này, một thầy giáo đi qua, trên tay cầm thuốc lá và "không may đụng phải khiến bóng bay phát nổ".

Theo bà Khuyên, trong sự việc này, thầy C. không cố ý và thầy giáo này cũng rất trung thực, không chối bỏ trách nhiệm. Thầy C. đi qua cánh gà nơi treo chùm bóng bay để lên lớp học. Lúc này, trên tay có cầm điếu thuốc, khi qua vị trí để chùm bóng bay, có tiếng nổ, thầy C. cũng bị bỏng nhẹ ở tay.

Vụ việc xảy ra đúng ngày khai trường khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Chăm con tại bệnh viện, chị Hà Thị Hoa, cho biết thời điểm xảy ra sự việc, chị đang đi làm. Khi đến trường, chị thấy mặt và hai tay của con bị đỏ tấy, tinh thần hoảng loạn.

Học sinh bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VNExpress.

"Hiện vùng mặt cháu đang bị bỏng rát nên chưa nói được gì", chị Hoa chia sẻ với VNExpress.

Một số học sinh chứng kiến vụ việc cho biết, bán kính bóng bay phát nổ khoảng một mét nên chỉ những học sinh đứng cạnh chùm bóng bay mới bị ảnh hưởng.

Theo Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định, các học sinh hầu hết bị bỏng ở vùng mặt và cánh tay, đã được băng bó, xử lý vết thương ổn định. Dự kiến các em sẽ ra viện trong vài ngày tới.

Theo các bác sĩ, loại bóng bay bơm khí hydro rất nguy hiểm nhưng nhiều người chủ quan khi sử dụng. Khí hydro có cấu trúc phân tử rất bé, dễ dàng thẩm thấu cực nhanh qua màng bóng bay, chỉ cần tiếp xúc với bóng đèn hay gặp không khí nóng hoặc ra ngoài trời nắng là có đủ điều kiện kích hoạt phản ứng, bóng có thể nổ tung. Khí hydro bị nén trong bóng bay sẽ phát nổ rất mạnh, nguy cơ gây bỏng mặt, mù mắt, bỏng tay cho người cầm.