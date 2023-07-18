Trước đó, đàn voi này từng nhiều lần xuất hiện ở khu vực rừng ở xã Sơn Hồng (huyện Hương Sơn) nhưng nay lại phát hiện xác ở khu vực xã Sơn Tây.

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, trong quá trình tuần tra, công nhân Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn phát hiện 1 con voi đã chết tại khu vực tiểu khu 33.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, người dân và cán bộ công ty chưa thể lại gần vì có đàn voi khác đang canh giữ. Theo đại diện công ty, đàn voi này trước đây thường về khu vực rừng ở xã Sơn Hồng (huyện Hương Sơn) nhưng không hiểu sao hiện nay lại xuất hiện ở khu vực xã Sơn Tây.

Nơi phát hiện con voi chết trong khu rừng ở Hà Tĩnh - Ảnh: Tạp chí Người Đưa Tin

Dẫn tin từ tạp chí Người Đưa Tin, theo đại diện Công ty lâm nghiệp dịch vụ Hương Sơn, đàn voi này trước đây hay về khu vực xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn. Việc đàn voi được phát hiện tạ xã Sơn Tây khiến nhiều người rất bất ngờ.

Lãnh đạo công ty này cho biết, hiện nay, con voi đang trong quá trình phân hủy nên bốc mùi hôi thối. Bên cạnh lại có đàn voi canh giữ nên chúng tôi chưa thể tiếp cận được. Rất có thể con voi này chết do đã cao tuổi.

Ông Cao Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn xác nhận, hiện nay đã nhận được thông tin một con voi chết trong rừng thuộc địa phận xã Sơn Tây là đúng. Hiện địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ lật xe khách khiến 4 người Trung Quốc thiệt mạng: Khánh Hòa ra chỉ đạo khẩn Bước đầu tài xế xe khách khai nhận, khi đang đổ dốc đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) thì bất ngờ xe mất thắng nên bị lật nhào, hiện công an đang điều tra, lấy mẫu máu để xét nghiệm nồng độ cồn, ma tuý đối với lái xe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/voi-khong-lo-chet-bat-thuong-tai-mot-khu-rung-o-ha-tinh-603156.html