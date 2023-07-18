Bước đầu tài xế xe khách khai nhận, khi đang đổ dốc đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) thì bất ngờ xe mất thắng nên bị lật nhào, hiện công an đang điều tra, lấy mẫu máu để xét nghiệm nồng độ cồn, ma tuý đối với lái xe.

Theo thông tin từ VietNamNet, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục, xử lý và điều tra vụ lật xe chở khách Trung Quốc làm 4 người chết trên đèo Khánh Lê xảy ra chiều 18/7. Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở GTVT, Ban ATGT tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chia buồn các gia đình nạn nhân tử vong; động viên, thăm hỏi các trường hợp bị thương trong vụ tai nạn.



Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng liên quan kiểm tra dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình; phối hợp với Sở GTVT TP Hà Nội để kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Ngoài ra, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khách và du lịch thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đối với phương tiện và hành khách; đặc biệt là khách du lịch nước ngoài.

Bên cạnh đó, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn giao thông; giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung lực lượng cứu chữa các nạn nhân của vụ tai nạn… Dẫn tin từ tạp chí Người Đưa Tin, trước đó, vào khoảng 15h20 cùng ngày, tài xế Hồ Ngọc H. (SN 1965, ở TP Hồ Chí Minh) điều khiển ô tô khách mang BKS 29B-405.83 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 27. Tổng cộng có 4 người tử vong sau vụ tai nạn - Ảnh: Tạp chí Người Đưa Tin Khi đi đến Km56+200 thuộc đèo Khánh Lê, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hoà) chiếc xe bất ngờ bị lật. Lúc này trên xe có 23 người, trong đó có 1 tài xế, 2 hướng dẫn viên và 20 khách người Trung Quốc. Vụ tai nạn khiến 4 người Trung Quốc tử vong, 16 người bị thương, ô tô khách hư hỏng nặng. Theo lãnh đạo UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hoà), bước đầu tài xế xe khách khai nhận, khi đang đổ dốc đèo Khánh Lê thì bất ngờ xe mất thắng nên bị lật nhào. Thời điểm xảy ra tai nạn trời không mưa, đoạn đường xảy ra tai nạn là đường cua. Hiện Công an huyện Khánh Vĩnh đang điều tra, lấy mẫu máu để xét nghiệm nồng độ cồn, ma tuý đối với lái xe.

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