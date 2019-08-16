VinFast Fadil - xe Việt tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình trẻ

Sản xuất tại Việt Nam, xe được tinh chỉnh để phù hợp với nhiều điều kiện giao thông phức tạp và đặc trưng vùng miền. VinFast Fadil dễ dàng luồn lách trong phố đông và dư sức vượt địa hình ngoài đô thị.

Các kỹ sư của VinFast tạo ra vô lăng đầm chắc nhưng vừa đủ nhẹ và linh hoạt bởi sự có mặt của trợ lực điện. Ngay cả phụ nữ cầm lái cũng không cảm thấy mệt, đặc biệt khi di chuyển trong tình trạng tắc đường thường xuyên ở Việt Nam.

Sự thoải mái còn đến từ hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi đánh theo góc lái để bất kỳ “tài non” nào cũng có thể điều khiển xe.

Việc sử dụng hộp số vô cấp CVT giúp VinFast Fadil có được trạng thái vận hành mượt mà hơn khi lưu thông trong đô thị - Một điểm cộng nữa cho những cư dân đô thị ưa thích cảm giác vận hành nhẹ nhàng.

Ở vị trí phía sau, hành khách, đặc biệt là những gia đình có trẻ em có thể an tâm với chức năng khoá cửa tự động khi xe chạy và công nghệ hỗ trợ chống lật ROM. VinFast Fadil còn tích hợp hàng loạt trang bị như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TCS.

Khoang hành lý phía sau của VinFast Fadil có dung tích đủ cho một chuyến đi chơi của gia đình trẻ. Nếu gập hàng ghế thứ 2, dung tích chứa đồ có thể lên tới 1.013 lít.

Khối động cơ 1.4L với công suất cực đại 98 mã lực biến VinFast Fadil thành mẫu xe mạnh nhất phân khúc, đủ sức cho những chuyến picnic ngoại ô cùng gia đình vào cuối tuần.

Với những tính năng và trang bị đó, VinFast tỏ rõ khát vọng mang tiêu chuẩn châu Âu đến với mọi thành viên trong gia đình Việt.

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Từ nay đến 31/08/2019, VinFast triển khai chương trình “Trải nghiệm đỉnh cao cùng VinFast Fadil” tại tất cả các đại lý, showroom của VinFast trên toàn quốc, dành tặng khách hàng gói ưu đãi trị giá 15 triệu đồng bao gồm:

Gói bảo hiểm thân vỏ ô tô VinFast Fadil trị giá 7 triệu đồng.

Gói dịch vụ bảo dưỡng - thay dầu xe ô tô VinFast Fadil tương đương 3 năm hoặc 45.000km (tùy điều kiện nào đến trước) trị giá 8 triệu đồng.

Song song với chương trình ưu đãi, VinFast sẽ tổ chức 146 sự kiện lái thử xe VinFast Fadil từ nay đến 31/08/2019 tại 32 Đại lý ủy quyền, Showroom của VinFast. Khách hàng đăng ký tham gia sự kiện lái thử xe VinFast Fadil tại: https://dangkylaithu.vinfast.vn/

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