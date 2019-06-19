Tưng bừng giải Golf Báo chí và Doanh nghiệp 2019 mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đời sống 19/06/2019 19:30

Khép lại những trận thi đấu đầy kịch tính của 144 golf thủ là các nhà báo và doanh nhân, Giải golf Báo chí và Doanh nghiệp Tournament 2019 đã tìm ra chủ nhân cho chức vô địch năm nay.

Để chào mừng 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2019) cũng như tạo sân chơi vui khỏe cho giới truyền thông và doanh nhân, Hội Nhà báo TP.HCM đã kết hợp cùng Hội Doanh nhân TP.HCM tổ chức Giải golf Báo chí và Doanh nghiệp Tournament 2019.

Ngày 18/6, Giải golf Báo chí và Doanh nghiệp Tournament 2019 đã chính thức khai mạc tại sân golf Long Thành trong không khí vô cùng sôi nổi và hào hứng.

Tưng bừng giải Golf Báo chí và Doanh nghiệp 2019 mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - Ảnh 1
Lễ khai mạc Giải golf Báo chí và Doanh nghiệp Tournament 2019

Tham dự buổi lễ khai mạc có sự xuất hiện của ông Võ Viết Thanh - nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, ông Chu Tiến Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, ông Đào Trọng Nhân - Trưởng cơ quan đại diện Báo Gia đình Việt Nam tại TP.HCM cùng 144 golf thủ là các nhà báo và doanh nhân.

Tưng bừng giải Golf Báo chí và Doanh nghiệp 2019 mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - Ảnh 2
Nhiều golf thủ là các nhà báo, doanh nhân tham gia giải đấu

Năm nay, có khá đông doanh nghiệp tham gia cùng Hội Nhà báo TP.HCM và Hiệp hội Doanh Nghiệp TP.HCM phối hợp tổ chức giải đấu. Bên cạnh đó, sự đồng hành của Chuyên trang báo điện tử phunusuckhoe.vn và Cơ quan đại diện báo Gia đình Việt Nam tại TP.HCM cũng đã góp phần không nhỏ cho thành công của giải đấu.

Tưng bừng giải Golf Báo chí và Doanh nghiệp 2019 mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - Ảnh 3

Ông Chu Tiến Dũng (giữa) - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM chụp hình cùng ông Đào Trọng Nhân (áo tím) - Trưởng cơ quan đại diện Báo Gia đình Việt Nam tại TP.HCM

Chia sẻ về sân chơi lành mạnh này, ông Đào Trọng Nhân – Trưởng cơ quan đại diện Báo Gia đình Việt Nam tại TP.HCM cho biết: “Đây là hoạt động khích lệ tinh thần khởi nghiệp cho các doanh nhân trẻ. Qua đó khuyến khích tinh thần thể thao, vận động trong cộng đồng, mong muốn tạo sự lan tỏa, kết nối các doanh nghiệp với nhau, thêm cơ hội giao lưu giữa cộng đồng trong và ngoài nước.

Ngoài việc được giao lưu, trải nghiệm golf, tôi rất chờ đợi những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo từ các bạn trẻ. Nếu có những ý tưởng mới lạ, mình có thể học hỏi, nắm bắt, hợp tác. Vì thế, tôi mong ban tổ chức sẽ phát triển giải golf này thành giải thường niên, tạo sân chơi golf cũng như làm cầu nối cho doanh nghiệp cùng với những nhà báo góp phần mang đến lợi ích thiết thực cho xã hội”.

Tưng bừng giải Golf Báo chí và Doanh nghiệp 2019 mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - Ảnh 4

Ông Đào Trọng Nhân - Trưởng cơ quan đại diện Báo Gia đình Việt Nam tại TP.HCM cũng tham gia giải đấu lần này

Trải qua những trận thi đấu đầy kịch tính và hấp dẫn, chức vô địch đã thuộc về golf thủ Nguyễn Ngọc Khôi, nhất bảng A là tay golf Mai Đức Thủy, nhất bảng B là Kim Han Ji, nhất bảng C thuộc về golf thủ Trần Ngọc Tài và nhất bảng nữ là tay golf Dương Thị Thắm.

Tưng bừng giải Golf Báo chí và Doanh nghiệp 2019 mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - Ảnh 5

Tưng bừng giải Golf Báo chí và Doanh nghiệp 2019 mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - Ảnh 6
Ban tổ chức tiến hành trao giải cho các golf thủ

Bên cạnh các giải thưởng giá trị dành cho các golfer của ban tổ chức, ban lãnh đạo sân golf Long Thành đặc biệt dành tặng cho Hội Nhà báo TP.HCM 100 triệu đồng để hỗ trợ cho các nhà báo có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động nhân văn và đầy ý nghĩa này của đơn vị tổ chức đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà báo và doanh nhân.

Tưng bừng giải Golf Báo chí và Doanh nghiệp 2019 mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - Ảnh 7
Ban lãnh đạo sân golf Long Thành đặc biệt dành tặng cho Hội Nhà báo TP.HCM 100 triệu đồng

Hy vọng trong tương lai, Giải golf Báo chí và Doanh nghiệp sẽ tiếp tục được tổ chức và thành công hơn nữa.

Khai mạc giải bóng đá toàn quốc PRESS CUP lần thứ IV khu vực TP.HCM

Khai mạc giải bóng đá toàn quốc PRESS CUP lần thứ IV khu vực TP.HCM

Sáng ngày 25/5/2019, tại sân vận động Quân khu 7 đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá các Cơ quan Báo chí toàn quốc Press cup – lần thứ IV khu vực TP.HCM.

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Từ khóa:   Giải golf Báo chí và Doanh nghiệp

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