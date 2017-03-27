Từ nay đến hết ngày 16/4/2017, thời trang Oasis khuyến mãi lên đến 50%

Tri ân khách hàng, thời trang Oasis tưng bừng khuyến mãi nhiều sản phẩm với giá trị lên đến 50%.
Thời gian khuyến mãi:
Từ nay đến hết ngày 16/4/2017.
Chương trình khuyến mãi:
Đến Oasis thỏa sức mua sắm vô vàn những thiết kế in hoa và họa tiết ấn tượng với mức ưu đãi đến 50% nhiều sản phẩm.
Liên hệ khuyến mãi:
Fanpage: https://www.facebook.com/OasisVietnam/
Website: www.maisonjsc.com/vi-VN/oasis
Địa điểm khuyến mãi:
TP.HCM:
– Saigon Centre, Tầng 2-09, 65 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM – (08) 3821 0438. – Crescent Mall, Tầng 2-28, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM – (08) 5413 8618. – 81-83 Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM – (08) 6291 0657.
Đà Nẵng:
– Indochina Riverside Towers,Tầng 1, Ô 108-109-110, 74 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng – (05) 1135 66 806.
Hà Nội:
– Hoàng Thành Tower 114 Mai Hắc Đế, Quận Hai Bà Trưng, HN – (04) 3974 420.