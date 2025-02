Từ đêm mai 6/2 đến sáng 8/2, không khí lạnh tăng cường gây mưa và rét đậm cho Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió tây trên cao nên từ đêm 6/2 đến sáng 8/2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rải rác; từ ngày 7-9/2, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.