Từ 02/03 - 31/03/2017, Lazada giảm giá 50% nhiều mặt hàng hấp dẫn

Chương trình khuyến mãi giờ vàng khi mua các SP : thời trang, mẹ và bé, nhà cửa đời sống, mặc, đẹp, quần áo, phụ kiện....

Thời gian áp dụng:



+Từ 02/03 đến hết ngày 31/03/2017.

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi:

+Từ 11:08:00 Ngày 02 tháng 3 năm 2017 đến 13:00:00 Ngày 31 tháng 3 năm 2017

+Áp dụng tất cả các ngày trong tuần.

Lưu ý:

+Chương trình Flash sale diễn ra 11h-13h các ngày trong tuần, các sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng ưu đãi tới 50%

Địa điểm áp dụng:

- Chỉ áp dụng cho mua hàng online trên hệ thống của Lazada.vn

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-02-03-31-03-2017-lazada-giam-gia-50-nhieu-mat-hang-hap-dan-182249.html