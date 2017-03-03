Từ 02/03 - 31/03/2017, Lazada giảm giá 50% nhiều mặt hàng hấp dẫn

Chương trình khuyến mãi giờ vàng khi mua các SP : thời trang, mẹ và bé, nhà cửa đời sống, mặc, đẹp, quần áo, phụ kiện....
Thời gian áp dụng:
+Từ 02/03 đến hết ngày 31/03/2017.
Chi tiết và điều kiện khuyến mãi:
+Từ 11:08:00 Ngày 02 tháng 3 năm 2017 đến 13:00:00 Ngày 31 tháng 3 năm 2017
+Áp dụng tất cả các ngày trong tuần.
Lưu ý:
+Chương trình Flash sale diễn ra 11h-13h các ngày trong tuần, các sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng ưu đãi tới 50%
Địa điểm áp dụng:
- Chỉ áp dụng cho mua hàng online trên hệ thống của Lazada.vn