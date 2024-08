Truy tìm người điều khiển xe máy tông văng bé gái ở quận 12 rồi bỏ trốn

Bé V. đi bộ trong hẻm sau đó băng ngang đường để về nhà, bị xe gắn máy BKS 47H1-281.71 do một người đàn ông khoảng 50 tuổi lưu thông với tốc độ cao trong hẻm không xử lý kịp tình huống tông trúng.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, công an quận 12, TP.HCM cho biết đang thụ lý một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 15 giờ 33 phút ngày 7-8, có một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, chưa rõ lai lịch, chạy xe máy biển số 47H1-281.71 lưu thông trên đường hẻm 551 (đường vào chùa Pháp Thạnh), khu phố 49, phường Hiệp Thành, quận 12, theo hướng từ đường Lê Văn Khương về hướng đường HT13.

Người đàn ông sau khi gây tai nạn cho bé gái đã tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Khi đến khu vực trước số nhà 136/4A5, đường hẻm 551, xảy ra va chạm với bé gái đang đi bộ qua đường, tên PHV 11 (tuổi), đang thường trú ngay địa chỉ nhà vừa nêu. Sau tai nạn, người đàn ông đã chạy xe máy rời khỏi hiện trường.

Theo báo Công An Nhân Dân đưa tin, đội CSGT TT, Công an quận 12 đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera xác định nhân dạng của người đàn ông liên quan đến vụ tai nạn và truy tìm. Đội CSGT TT, Công an quận 12 đề nghị chủ phương tiện và người điều khiển xe 47H1-281.71 đến trụ sở Công an trình diện để phối hợp làm rõ.

Ai biết thông tin về người điều khiển phương tiện trên xin liên hệ với Đội CSGT TT Công an quận 12 (địa chỉ 79/1A, quốc lộ 1, phường Thới An, quận 12) hoặc thông qua số điện thoại 02837171.565 gặp trực ban để cung cấp thông tin.

Nữ công nhân bỏ mạng thương tâm trên đường đi làm: Tài xế xe 7 chỗ gây tai nạn đã bỏ trốn Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An cho biết, đang xác minh, điều tra vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 làm một người tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truy-tim-nguoi-dieu-khien-xe-may-tong-vang-be-gai-o-quan-12-roi-bo-tron-695943.html