Trộn gel nha đam với thứ này, đầu gối có thâm đen cỡ nào cũng trắng bóc sau 1 tuần

Công thức kết hợp này giúp tẩy lớp da chết, khóa độ ẩm trong da, hoạt động như một chất tẩy tự nhiên làm sạch các lớp bụi bẩn, tăng sắc tố da. Bên cạnh đó, mật ong có tác dụng làm ẩm da, baking soda có tác dụng làm tróc lớp tế bào chết, chanh hoạt động như một chất tẩy trắng làm sáng màu da. Và dầu olive phục hồi, tái tạo lại các mô da bị tổn thương.

Vùng da đầu gối thâm đen khiến bạn mất tự tin khi diện những bộ trang phục ngắn. Nhưng điều này hoàn toàn có thể khắc phục được khi áp dụng công thức kết hợp nha đam , sữa chua, mật ong, chanh và baking soda.

Đặc biệt, chất chống oxy hóa trong nha đam giúp cải thiện tình trạng da và giúp sản sinh mô da mới.

Nguyên liệu:

- 1 muỗng canh baking soda

- 1 muỗng canh mật ong

- 5 – 10 giọt dầu olive

- 5 giọt nước cốt chanh

- 3 muỗng canh gel nha đam

Cách thực hiện:

Bước 1: Cho baking soda và một chiếc bát, thêm vào một muỗng canh mật ong rồi trộn đều đến khi hỗn hợp sánh mịn.

Bước 2: Thêm vào hỗn hợp 5 – 10 giọt dầu olive. Sau đó, cho vào thêm 5 giọt nước cốt chanh rồi trộn đều một lần nữa.

Bước 3: Tiến hành làm sạch vùng da đầu gối với nước ấm hoặc xà phòng. Sử dụng một chiếc khăn vỗ nhẹ lên để thấm hết nước, thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, giữ hỗn hợp khoảng 30 phút.

Bước 4: Tháo băng gạc, rắc một ít nước lên và dùng tay chà lên 2 đầu gối theo chuyển động tròn trong vòng 2 phút và rửa lại với nước lạnh.

Bước 5: Trộn 3 muỗng canh gel nha đam với 1 muỗng sữa chua không đường.

Bước 6: Lấy một ít hỗn hợp vào lòng bàn tay, thoa đều và massage nhẹ nhàng vào đầu gối, giữ hỗn hợp qua đêm.

Áp dụng phương pháp này ít nhất 2 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả tối ưu nhất.

(Nguồn Brightside)