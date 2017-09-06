Trị dứt điểm mọi chứng bệnh phụ khoa với nắm rau diếp cá chỉ vài nghìn đồng

Đời sống 06/09/2017 12:30

Chị em sẽ không còn phải chịu rắc rối vì những căn bệnh phụ khoa nếu biết các bài thuốc dân gian từ rau diếp cá dưới đây.

Chị em phụ nữ thường gặp nhiều vấn đề với các căn bệnh phụ khoa. Tuy nhiên, có một phương thức đơn giản để loại bỏ những rắc rối này là sử dụng rau diếp cá – một loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt.

Diếp cá là một loại thực vật thân rễ, lá hình tim có vị tanh và hơi chua. Theo các tài liệu Đông y thì loại rau này có tác dụng tiêu độc, kháng viêm, giúp hỗ trợ chữa nhiều loại bệnh. Đặc biệt đây là một vị thuốc quý từ thiên nhiên dành cho các chị em phụ nữ.

Khắc phục chứng rối loạn kinh nguyệt

Chuẩn bị

Trị dứt điểm mọi chứng bệnh phụ khoa với nắm rau diếp cá chỉ vài nghìn đồng - Ảnh 1
Diếp cá và ngải cứu giúp điều hòa kinh nguyệt - Ảnh minh họa: Internet

Rau diếp cá: 40g

Rau ngải cứu: 30g

Nước đun sôi để nguội: 1 bát

Thực hiện

Rửa sạch rau diếp cá và rau ngải cứu. Cho hai loại rau vào máy xay xay nhuyễn cùng với 1 bát nước. Sau khi xay xong thì lọc hỗn hợp vừa xay qua rây để lấy nước cốt.

Chia lượng nước cốt này thành 2 phần, uống vào mỗi sáng và chiều. Duy trì uống liên tục khoảng 5 ngày trước kỳ kinh để điều hòa kinh nguyệt.

Chữa viêm âm đạo

Rau diếp cá có tác dụng ức chế nhiều loại vi khuẩn như tụ cầu vàng, phế cầu khuẩn đồng thời còn có khả năng ức chế virút HSV gây viêm loét sinh dục, tiêu diệt các loại ký sinh trùng, nấm… vì vậy đây là loại nguyên liệu tuyệt vời giúp điều trị viêm âm đạo.

Chuẩn bị

Trị dứt điểm mọi chứng bệnh phụ khoa với nắm rau diếp cá chỉ vài nghìn đồng - Ảnh 2
Bài thuốc xông âm đạo đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Rau diếp cá: 20g

Bồ kết: 10g

Tỏi: 1 củ nhỏ

Ghế xông

Thực hiện

Cho tất cả nguyên liệu vào nồi cùng 5 bát nước đun sôi nhỏ lửa trong khoảng 30 phút.

Để nước hạ nhiệt xuống còn khoảng 70 độ C thì để thau nước vào dưới ghế xông và xông vùng kín cho đến khi nước nguội. Sau đó dùng nước này để ngâm và rửa vùng kín. Cuối cùng vệ sinh vùng kín lại với nước sạch.

Thực hiện 1 lần/ngày trong 7 ngày liên tục bệnh viêm âm đạo sẽ thuyên giảm dần và khỏi hẳn.

Chữa bí tiểu, tiểu rắt

Nhiều chị em sau khi sinh thường gặp phải tình trạng bí tiểu do niệu đạo bị chèn ép khi sinh em bé. Để khắc phục tình trạng này chị em có thể áp dụng bài thuốc sau.

Chuẩn bị:

Trị dứt điểm mọi chứng bệnh phụ khoa với nắm rau diếp cá chỉ vài nghìn đồng - Ảnh 3
Rau diếp cá kết hợp với một số loại nguyên liệu đơn giản giúp chữa tiểu rắt - Ảnh minh họa: Internet

Rau diếp cá: 30g

Rau mã đề: 15g

Kim tiền thảo: 15g

Râu ngô: 10g

Thực hiện

Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, nấu với lửa nhỏ trong khoảng 45 phút. Sau đó, dùng nước này uống 2-3 lần trong ngày. Sau khoảng 10 ngày tình trạng buốt tiểu, tiểu rắt sẽ được khắc phục đáng kể.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.

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